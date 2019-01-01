تضارب التقارير حول اهتمام مانشستر بضم بيل

الويلزي في حيرة بمدريد

تضاربت التقارير في إنجلترا حول حقيقة اهتمام مانشستر يونايتد بضم نجم ريال مدريد جاريث بيل في الانتقالات المقبلة بعد خروجه مؤخراً من الحسابات.

وكان بيل على وشك المغادرة في الصيف الماضي نحو الصين، ولكن استمر في مدريد وعاد للمشاركة في تشكيل الفريق الملكي.

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وذكرت "صن" أن مانشستر يونايتد مهتم بضم بيل في حالة وحيدة هي موافقته على عقد يتفاضى راتبه على أساس مشاركته في المباريات من عدمه.

وفي المقابل، قالت "ميرور" إن مانشستر عين محقق خاص لمراقبة بيل ومعرفة أسلوب حياته، وذلك بسبب التخوف من تعدد إصاباته.

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وأوضحت الصحيفة أن النادي الإنجليزي قرر التراجع عن ضم النجم الويلزي بسبب ارتفاع راتبه الأسبوعي، والذي يبلغ 650 ألف استرليني.

وعانى بيل مؤخراً من تعاقب الإصابات، وآخرها في لقاء منتخب بلاده في تصفيات أمم أوروبا أمام كرواتيا قبل أسبوعين.