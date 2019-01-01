سولشاير يكشف عن خطة تعاقدات يناير في مانشستر يونايتد

ما هي صفقات مانشستر يونايتد في يناير؟

كشف أوليه جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، عن خطة الفريق للتعاقد مع صفقات جديدة خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير.

التقارير الصحفية ربطت الشياطين الحمر بضم ماريو ماندجوكيتش من يوفنتوس الإيطالي.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "الأمر لا يتعلق بالأموال، شراء اللاعبون أمر يتعلق بما نحتاجه على المدى الطويل وليس فقط لفترة قصيرة لا تتجاوز 3 أو 4 أشهر".

وتابع: "من الأرجح أننا لن نستطيع جلب صفقات كبيرة في يناير لأن الفرق الأخرى لا ترغب في بيع اللاعبين في منتصف الموسم".

وحسم المدرب النرويجي الأمر بقوله: "ربما نستطيع ضم لاعب أو اثنين على سبيل الإعارة، ولكن السبب هنا ليس الأموال بل فقط لأن هذا هو المتاح في يناير".

وكان السير أليكس فيرجسون، أسطورة مانشستر يونايتد التدريبية، قد أشاد باعتماد الفريق على الشباب ومحاولة تطويره مع المدرب سولشاير.

جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد لا يمتلك لاعبًا في مركز المهاجم الصريح بعد التخلي عن روميلو لوكاكو لصالح إنتر وكذلك إعارة أليكسيس سانشيز.

مانشستر يونايتد يحل ضيفًا على شيفيلد يونايتد مساء اليوم، الأحد، في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

ويمتلك الفريق الأكثر تتويجًا بالبريميرليج 16 نقطة في المركز العاشر من ترتيب الدوري محققًا 4 انتصارات و4 تعادلات و4 هزائم.