سولشاير يكشف أسباب تأخر الإعلان عن ضم فاران رسميًا

أزمة كبيرة..

أعلن المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير غياب رافاييل فاران عن أولى مباريات الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي أمام ليدز يونايتد يوم الأحد.

وكان المانيو قد ضم فاران الشهر الماضي بعد الاتفاق مع ريال مدريد على شرائه نظير 50 مليون يورو، إلا أن الصفقة بصورة رسمية لم تتم حتى اللحظة.

وعلى الرغم من أن فاران أكمل الفحوصات الطبية بنجاح، غير أن إعلان سولشاير الأخير أكد خلاله أن بعض التفاصيل لا تزال ناقصة لإنهاء كل شيء.

المدرب النرويجي في حديثه للصحافة قبل مباراة ليدز "لم يتدرب فاران معنا حتى اللحظة، لقد قطعنا شوطًا طويلًا والآن تتبقى بعض التفاصيل الصغيرة".

كما أضاف "تستغرق هذه الأمور بعض الوقت، وتسببت فترة العزل الإجباري في تأخير إنهاء الإجراءات، أستطيع تأكيد عدم دخوله القائمة غدًا لأنه لم يتدرب حتى الآن".

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أما عن الصفقة الأخرى جادون سانشو، فقال "سيشارك جادون بكل التأكيد، لقد أدى معنا أسبوعًا جيدًا رغم أنه أتى مريضًا".

وأتم "انخرط بشكل جيد مع المجموعة وبدا أكثر حدة مما كان متوقعًا، لا أستطيع أن أخبرك ما إذا كان سيبدأ".

تجدر الإشارة إلى أن مانشستر يونايتد سيلتقي مع ساوثامبتون في سانت ماري بالجولة الثانية الأسبوع المقبل، وهو الموعد المتوقع لمشاركة فاران الأولى بالقميص الأحمر.