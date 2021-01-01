سولشاير يعلن مشاركة هندرسون بدلًا من دي خيا بسبب ولادة زوجته

الحجر الصحي هو السبب

كشف المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير أن حارس مرمى الشياطين الحمر دافيد دي خيا عاد إلى إنجلترا بعد ولادة ابنته.

وحول مشاركته في المباريات المقبلة أكد المدير الفني النرويجي أنه لا يعرف متى سيكون الحارس الدولي الإسباني متاحًا للمشاركة بسبب قواعد الحجر الصحي.

ويبدو أن دين هندرسون سيبدأ المباراة كحارس أساسي لمانشستر يونايتد أمام وست هام في مواجهة يوم الأحد المقبل بدلًا من دافيد دي خيا لهذا السبب.

يذلك يبدو مؤكدًا خاصة وأنه قبل أقل من 48 ساعة من المباراة يؤكد أولي جونار سولشاير أنه لا يعرف متى سيكون دافيد دي خيا متاحًا للمشاركة بشكل أساسي مع مانشستر يونايتد في المباريات المقبلة.

حارس المرمى الأول لفريق مانشستر يونايتد يخضع حاليًا للحجر الصحي في منزله في مانشستر بعد عودته من إسبانيا، حيث سُمح له بالسفر ليكون مع زوجته من أجل ولادة طفلهما الأول.

بدأ هندرسون المباريات الثلاث التي غاب عنها دي خيا حتى الآن خلال الموسم الحالي، ويبدو أن الإسباني على وشك أن يغيب عن رابع مبارياته عندما يستقبل مانشستر يونايتد وست هام في أولد ترافورد.

وقال سولشاير: "لقد عاد إلى مانشستر، إنه يعزل نفسه في الوقت الحالي وفقًا للبروتوكول، إنه مجرد يوم واحد ويذهب ليوم الأحد على ما أعتقد، لكن لا أستطيع أن أعرف حقًا متى سيعود، لذا لست متأكدًا حقًا ما إذا كان ذلك يوم الاثنين أو الثلاثاء".

وأردف: "أعتقد أن القواعد هي أن يبقى في المنزل، إنه لا يتدرب معنا على أي حال منذ أن عاد، الأمر مختلف إذا سافرت بعيدًا من أجل لعب مباراة، هو لم يتدرب منذ عودته".

رحيل صلاح وشبح دوري الأبطال .. هل انهار مشروع ليفربول؟

يذكر أن هندرسون كان يشكل تهديدًا لمركز دي خيا الأساسي في بداية الموسم نظرًا لمستواه الواعد في الموسم الماضي مقارنة بتراجع مردود الحارس الدولي الإسباني قبل بداية العام الجاري.