سولشاير يثير الشكوك حول مشاركة ماجواير أمام مانشستر سيتي

ماجواير يغيب عن مباراة فريقه أمام ديربي كاونتي

أثار أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، الشكوك حول مشاركة مدافع فريقه هاري ماجواير قبل مباراة مانشستر سيتي.

ويستعد مانشستر يونايتد، لمواجه جاره سيتي في قمة الجولة الـ 29 من البريميرليج يوم الأحد القادم.

وخرج المدافع الإنجليزي من قائمة الشياطين الحمر، التي تلعب أمام ديربي كاونتي في ختام مباريات الدور ثمن النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

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وقال سولشاير عن غياب ماجواير: "لقد تحدثت معه قبل التدريب بالأمس لأخبره أنه سيشارك في اللقاء".

وواصل: "ولكن في التدريبات رأيته يعاني من بعض الآلام في الكاحل، لذا اضطر للبقاء في منزله، أتمنى أن يكون على ما يرام قبل مواجهة مانشستر سيتي".

وحول المباراة قال سولشاير: "اخترنا فريقاً قوياً لمواجهة ديربي، ونأمل من أن نلعب بأسلوبنا ونحقق الفوز".

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ومن جانبه قال هاري ماجواير عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "محبط للغاية لأنني فوت فرصة المشاركة في المباراة، ولكني أعمل جاهداً لأعود بأسرع وقت، بالتوفيق للفريق اليوم".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي، وبفارق 15 نقطة عن سيتي صاحب المركز الثاني.