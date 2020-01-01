سولشاير ومواصلة رحلة إحراج الكبار أمام مانشستر سيتي

سولشاير يعرف كيف تؤكل الكتف أمام الكبار

يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة، جاره مانشستر سيتي في قمة الجولة الـ 29 من البريميرليج، مساء الأحد القادم.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، بينما يحتل سيتي المركز الثاني من جدول الدوري برصيد 57 نقطة وبفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر.

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الشياطين الحمر، سيدخلون المباراة بهدف الفوز لمواصلة الاقتراب من المربع الذهبي وتحقيق هدفهم بالوصول لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

على عكس المعسكر الآخر، إذ أن أبناء المدرب جوارديولا بنسبة كبيرة فقدوا الأمل في تحقيق الدوري، وحتى الآن لن يشاركوا في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم بسبب عقوبة الحرمان من المشاركة في البطولة لموسمين.

تعول جماهير مانشستر يونايتد آمالها على، مدربها أولي جونار سولشاير وقدرته على الفوز بالمباريات أمام الفرق الكبيرة، وتقديم أداء يليق باسم الفريق منذ الموسم الماضي.

خلال الموسم الحالي، لعب مانشستر يونايتد 12 مباراة، أمام الفرق الكبيرة حتى الآن في كافة المسابقات، نجح في تحقيق الفوز خلال سبع مباريات، وتعادل في اثنين وخسر أربعة لقاءات.

مع انتفاضة الفريق منذ العطلة الشتوية، وتحسن النتائج والأداء خلال الفترة الأخيرة، وتركيز مانشستر سيتي على مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا قد يكون الفوز ممكناً للفريق الأحمر إن لعب بطريقته المعتادة في استغلال المساحات أثناء الهجمات المرتدة والتأمين الدفاعي الجيد.

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ديربي مانشستر، تم لعبه هذا الموسم ثلاث مرات حتى الآن، تمكن يونايتد من حسم مباراتين لصالحه وفاز سيتي في مباراة، المباراة الأولى كانت في الدور الأول وفاز فيها يونايتد بهدفين لهدف، قبل أن ينتقم سيتي لهزيمته في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بثلاثة أهداف لهدف، ولكن مباراة الإياب فاز فيها يونايتد بهدف نظيف.

وبعيداً عن مباراة الديربي، تمكن سولشاير هذا الموسم من الفوز على أندية مثل تشيلسي ثلاث مرات، وليستر سيتي وتوتنهام تحت قيادة مورينيو، ونجح في خطف نقطة ثمينة من ليفربول في مباراة الدور الأول للدوري الإنجليزي هذا الموسم.