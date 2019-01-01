سولشاير: هالاند لاعب يثير إعجابي

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أكد مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير على إعجابه بإيرلينج هالاند، نجم سالزبورج، وذلك بعد ارتباطه بالانتقال لصفوف ناديه في انتقالات الشتاء.

وارتبط هالاند بالانتقال لأحد كبرى الأندية الأوروبية في يناير بعد بزوغ نجمه بشكل لافت في دوري الأبطال، والكشف عن الشرط الجزائي في عقده بقيمة 20 مليون يورو في الشتاء.

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وقال سولشاير مع "فياسبورت" بعد الانتصار على كولشستر: "هالاند لاعب يعجبني، دائماً في مانشستر نبحث عن اللاعبين الجيدين".

وأضاف: "إرلينج تطور بشكل طيب، الآن عليه أن يقرر، لا أحتاج للحديث كثيراً عنه، نحن كفريق نبحث عن لاعبين يكملون ما نملك، سنرى ما سيحدث".

هالاند تواجد في ألمانيا قبل أيام مع وكيله مينو رايولا للتفاوض مع بوروسيا دورتموند ولايبزج، الأمر الذي أكده مسؤولو ناديه سالزبورج.

وحقق مانشستر يونايتد انتصاراً بثلاثية نظيفة الأربعاء على كولشستر يونايتد بربع نهائي كأس كاراباو، ليضرب موعداً مع جاره سيتي بنصف النهائي.

ويلعب يونايتد الأحد المقبل مع واتفورد لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز.