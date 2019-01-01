قرعة كأس الرابطة تمنح مانشستر سيتي فرصة للثأر من يونايتد

ديربي متجدد بين مانشستر يونايتد وسيتي بكأس الرابطة

أجرت رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين مساء الأربعاء، قرعة الدور نصف النهائي من البطولة، والتي أسفرت عن ديربي قوي بين مانشستر يونايتد وسيتي.

مباريات دور الثمانية شهدت تأهل مانشستر سيتي على حساب أكسفورد يونايتد، بعد التغلب عليه بنتيجة 3/1، وليستر سيتي بفوزه على إيفرتون بركلات الترجيح.

وأما ليفربول فقد ودع البطولة بعد إشراكه اللاعبين الشباب ضد أستون فيلا لينتصر الأخير 5/0، وصعد مانشستر يونايتد بتخطي كوليشستر بثلاثية دون رد.

القرعة أوقعت مانشستر سيتي مع يونايتد في ديربي جديد للمدينة الإنجليزية، بينما يلعب ليستر سيتي مع نظيره أستون فيلا.

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ديربي مانشستر يأتي بعد أيام من فوز يونايتد على سيتي بملعب الاتحاد 2/1 بالدوري الإنجليزي هذا الشهر، ليمنح بيب جوارديولا ورجاله فرصة للثأر من سولشاير والشياطين الحمر.

ومن المقرر إقامة مباريات نصف النهائي يوم 6 يناير القادم بنظام الذهاب والإياب، حيث تبدأ مواجهات العودة في 27 من نفس الشهر.