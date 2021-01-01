سولشاير: نحن لا نشبه إبراهيموفيتش لكن هالاند تعلم من شخصيته

شخصية مختلفة وغير مثيرة للجدل

يعتقد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، أن إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، تعلم الكثير من صفات النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان.

هالاند ظهر مؤخرًا كأحد أهم النجوم في أوروبا، نظرًا لمعدله التهديفي المبهر مع فريقه السابق سالزبورج وناديه الحالي بوروسيا دورتموند.

سولشاير الذي سبق أن عمل مع هالاند في النرويج، يرى أن المهاجم الشاب تعلم خلال طفولته من شخصية زلاتان.

وقال النرويجي في تصريحات لـ"يوروسبورت":"إبراهيموفيتش ليس إسكندنافيًا جدًا في منهجه فنحن أكثر هدوءًا ولا نثير الجدل".

وأضاف:"هناك الكثير من الأطفال الذين يعتبرونه نموذجًا يحتذى به، أعرف أحدهم على سبيل المثال وهو إرلينج هالاند، أعرف أنه تعلم هذا السلوك".

ونجح هالاند البالغ من العمر 20 سنة في تسجيل 27 هدفًا وصنع 7 في 25 مباراة لعبها مع دورتموند بكل البطولات هذا الموسم حتى الآن.

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وعلى الجانب الآخر أحرز إبراهيموفيتش صاحب الـ39 سنة، سجل 16 هدفًا في 20 مباراة مع ميلان.