سولشاير: ليس من السهل أن تصبح مدربًا وهذا هو موقف كافاني

أبرز ما جاء في مؤتمر سولشاير قبل مواجهة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد

تحدث أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد اليوم في مؤتمر خاص بالمباراة المنتظرة أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز غدًا.

وتعادل مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي في الديربي يوم السبت الماضي بدون أهداف في مباراة لم تحمل المستوى المطلوب من كلا الفريقين..

وحول ذلك، قال سولشاير إنه يأمل في العودة لسكة الانتصارات من جديد، مؤكدًا أنه قادر على مواجهة التحديات الحالية والمنافسة مع الفريق في الفترة المقبلة.

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وفيما يخص مشاركة كافاني في مباراة الغد ترك سولشاير الباب مفتوحًا، حيث قال: "أعتقد أنه علينا الانتظار لكي لا نخاطر بأحد لاعبينا وهو لم يصل بعد إلى الجاهزية التامة"

وأكد: "علينا أن ننتبه للقرارات جيدًا في الفترة المقبلة نظرًا لضغط المباريات الكبير، كافاني أظهر مستويات مميزة في المرحلة التأهيلية الأخيرة ولكن مشاركته ستكون محل شك"

وأضاف: "إذا لم أكن أثق في معتقداتي وقيمي وجودة فريق العمل وجودة لاعبي فريقي، فمن يجب أن يفعل ذلك؟ لا أنظر إلى نتيجة أو اثنتين ويجب استعادة"

وواصل: "هناك العديد من المفاجآت والنتائج غير المتوقعة هذا الموسم وهذا ليس جديدًا فيما يتعلق بالبريميرليج، لا توجد مباراة سهلة في الدوري الإنجليزي الممتاز"

وتابع: "النتائج تصنع العناوين الرئيسية وأغلفة الصحف وفي المباريات التي تفوز بها يتم الإشادة بك بعبارات تشبه"هذا أداء رائع". في بعض الأحيان تخسر وتنتقد لأنه لا شيء يبقى كما هو دائمًا"

وفيما يخص إقالة بيليتش من تدريب وست بروميتش ألبيون قال سولشاير إن هذا هو الضغط الذي يعيشه المدربون بشكل دائم، ولذلك فإنه ليس من السهل على الإطلاق أن تصبح مدربًا"

وأردف: "دين هندرسون؟ هو أحد الدلائل القاطعة على فائدة الإعارات، خروجه على سبيل الإعارة إلى شيفيلد يونايتد لموسمين جعله قادرًا على منافسة دي خيا على مركز الحارس الأساسي لمانشستر يونايتد"

وأكد: "بالطبع أيام مختلفة عما اعتدناه في السابق، أيام صعبة في الحياة بشكل عام، سيكون هناك أفضل فيما هو قادم، وأنا أعرف هؤلاء اللاعبين جيدًا وأثق بهم في الحصول على رد".

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يذكر أن مانشستر يونايتد يعاني من تذبذب النتائج على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك دوري أبطال أوروبا في الآونة الأخيرة تحت قيادة أولي جونار سولشاير، ولكنه يتطلع للاستفادة من خسارة تشيلسي بالأمس أمام وولفرهامبتون.