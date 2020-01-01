سولشاير: لا يجب أن نرد على كل الانتقادات والضجيج

سولشاير يتحدث قبل مواجهة مانشستر يونايتد وترانميري روفرز

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد إنه لا يجب أن يتم الرد على كل الانتقادات الموجهة وكل الضجيج الموجود في الخارج.

وتحدث المدير الفني النرويجي في المؤتمر الصحفي قبل أن يحل فريقه ضيفً على ترانميري روفرز ضمن منافسات الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال سولشاير إن الانتقادات توجه دائمًا ولكن يجب أن أقوى عقليًا في التعامل معها. حيث أنه هو والنادي والجميع يؤمنون بما يقومون به وعلى ثقة من نجاحه.

وأضاف: "لا يمكن أن أنهي الخطة التي أعمل بها وأبحث عن شيء جديد، لن أغير ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة أشهر من العمل وأبدأ في الإعداد بطريقة مختلفة"

وتابع: "سألتزم بما وثق بي النادي بسببه، وآمل أن يكون ذلك جيدًا بما فيه الكافية، وأن ما نراه دائمًا بعد عمل طويل هو الصحيح، وجميع المحادثات مع النادي كانت إيجابية"

وأردف: "بالنسبة لي يمكنك أن ترى الفرق الأخرى تعمل بشكل جيد، تستطيع أن ترى يورجن كلوب قضى 4 سنوات وهو في حالة جيدة الآن، لا توجد حلول سريعة"

وأكمل: "لا يمكن التعاقد مع 8 لاعبين أو 10 لاعبين في سوق انتقالات واحدة، يجب أن تؤخذ الأمور بالتدريج وأن يتم البناء خطوة بخطوة"

واسترسل: "أعتقد أن جماهيرنا تعرف ما بدأناه، وقد وثقت في القيام بهذه المهمة وأنا أعلم أن عملية البناء لا تسير في اتجاه واحد طوال الوقت"

وحول مباراة الغد قال: "فريق ترانميري أظهر أداء جيدًا طوال المباريات الماضية له في البطولة، ستكون مباراة صعبة في مسابقة مهمة لنا وعلينا الاستعداد لها جيدًا"

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يذكر أن مانشستر يونايتد قد خسر مباراته الأخيرة أمام بيرنلي بهدفين مقابل لا شيء لتزداد الأمور صعوبة عليه وعلى مدربه سولشاير.