سولشاير: لا أهتم للقمة الآن، وهذا هو موقف الإصابات

أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يؤكد أن فريقه غير مهتم بفكرة التواجد على قمة الترتيب في الوقت الحالي!

أكد أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أن فريقه لا يهتم بفكرة التواجد على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي، طالما كان تركيزه على المباراة المقبلة فقط.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة بيرنلي وكشف خلالها عن موقف الإصابات في الفريق قبل المباراة.

وقال سولشاير: "كل الإصابات تدربت اليوم، عدا بول بوجبا وإريك بايلي، لكن لوك شاو وفيكتور ليندلوف تدربا بشكل جيد، لدي تشكيلة كبيرة من اللاعبين لأختار منها، ودعونا نرى كيف سيبلي بوجبا وبايلي بالغد".

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وأضاف: "كافاني تدرب بشكل جيد أثناء فترة الإيقاف، لذلك حصل على إجازة وهو الآن في حالة جاهزية ليمنحنا المزيد من الخيارات".

وأكمل: "هو مهاجم مختلف عن ميسون جرينوود وأنطوني مارسيال وماركوس راشفورد، أنا سعيد بعودته، ووجوده هام بالنسبة لنا".

وأردف عن القرب من الصدارة: "علينا أن نلعب بحدة، وأن نقوم بذلك في كل مباراة، وأن نكون أكثر تواضعًا وأن نعمل بشكل شاق ولا نفكر أننا قمنا بكل شيء لمجرد قربنا من القمة".

وأنهى تصريحاته: "عقلية الفريق تتغير بشكل واضح، ولا يهم حقًا أن نكون على القمة بعد تلك المباراة، طالما كان كل تركيزنا على المواجهة المقبلة فقط".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، وهو نفس رصيد ليفربول المتصدر وللشياطين الحمر مباراة أقل.