سولشاير: سعيد بالتعادل ونفتقد لنوعية اللاعبين مثل فيرنانديش

المدير الفني لمانشستر يونايتد سعيد بتعادل فريقه مع إيفرتون

أبدى أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد سعادته بتعادل فريقه أمام إيفرتون، مشيراً إلى أن النادي كان يفتقد للاعبين من نوعية برونو فيرنانديش.

وتعادل مانشستر يونايتد بهدف لمثله، أمام إيفرتون اليوم في إطار مباريات الجولة الـ 28 من البريميرليج.

وقال سولشاير في تصريحات عقبت اللقاء: "لقد كانت المباراة على نصفين، الشوط الأول كنا ممتازين، ولكن البداية كانت غريبة لم يكن يجب ان نستقبل هدفاً بتلك الطريقة".

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وواصل: "بعد ذلك لعبنا بطريقة رائعة، وتمكنا من التعادل وكان بإمكاننا أن نفوز ولكني سعيد بتلك النقطة، وهذا ما يستحقه الفريقين سيطرنا على الشوط الأول وهم سيطروا على الشوط الثاني".

وعن خطأ دافيد دي خيا في مباراة اليوم، قال المدرب النرويجي: "إن هذا الأمر يحدث في كرة القدم عندما تتأخر في التعامل مع الكرة، للأسف نستحق استقبال هذا الهدف".

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وعن تأثير الوافد الجديد برونو فيرنانديش على الفريق، قال سولشاير: "برونو لاعب رائع، وكنا نفتقد لمثل هذا النوع من اللاعبين في الفريق أنا سعيد بما يقدمه مع الفريق".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس في ترتيب البريميرليج، برصيد 42 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.