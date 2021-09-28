سولشاير: رونالدو يعرف فياريال جيدًا وسيكون مفتاح الفوز

ماذا قال سولشاير في المؤتمر الصحفي الخاص بالفريق لمواجهة فياريال

شدد أولي جونار سولشاير، المدير الفني لـ مانشستر يونايتد على أنه متواجد مع الشياطين الحمر من أجل الفوز بالبطولات مشيدًا بسجل كريستيانو رونالدو أمام فريق فياريال.

مانشستر يونايتد يعيش أزمة نتائج حقيقية مع سولشاير بعد تلقيه 3 هزائم متتالية أمام يونج بويز بدوري الأبطال، ووست هام في كأس الرابطة، وأستون فيلا بالبريميرليج.

ويحتضن "أولد ترافورد"، غدًا الأربعاء، مواجهه لـ مانشستر يونايتد أمام فياريال، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ماذا قال سولشاير؟

بدأ النرويجي حديثه في المؤتمر الصحفي على هامش استعدادات الفريق لمواجهة فياريال، وقال: "تركيزي دائما هو الفوز بالمباراة القادمة مع العمل على المدى الطويل لبناء الفريق".

وأضاف: "الآن هدفي هو العودة إلى المسار الصحيح وبعدها العمل على مباراة الدوري منذ صباح الخميس. كنا نتمنى أن نتصدر الدوري ولكننا ما زلنا هناك ومع الفريق الذي أملكه يمكننا التحسن".

وبخصوص تصريحات جاري نيفل الأخيرة .. ماذا قال سولشاير؟

نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد قد أدلى بتصريحات بخصوص عدم فهم هوية الفريق مع سولشاير والقاء اللوم على أسلوبه، ليرد الأخير عليه: "لم أقرأها ولكن أنت بالطبع تعمل على أسلوب الفريق وأنماط اللعب، أمام أستون فيلا لعبنا بشكل جيد وهاجمنا بسرعة كبيرة لتجنب الدفاع المتأخر من أستون فيلا، ربما لعبنا بسرعة أكبر من المطلوب. لقد كانت واحدة من أقل المباريات التي لُعبت فيها الكرة".

وتابع: "جاري نيفيل دائما لديه الكثير ليقوله، الضغط متواجد دائمًا وعليك أن تتقبله هذه البيئة".

وواصل: "يجب ان أقول أنني حصلت على الدعم وأن العمل يسير بشكل جيد، زادت التوقعات مع تحسن الصفقات واللاعبين. أنا هنا للفوز ونيفيل يعلم ذلك، آمل أن نصل إلى هناك في إبريل أو مايو".

ماذا قال سولشاير عن رونالدو؟

وأتم عن رونالدو: "إنه واحد من أهم مفاتيح الفوز، عندما يلعب فإنك يمكنك القول تقريبا بأن هناك هدف واحد مضمون على الأقل. سجل 13 هدفا في 14-15 مباراة أمام فياريال وهذا يعني أنه يستمتع باللعب أمامهم، إنه يعرف ألبيول وتوريس. دائما ما يصمم على التسجيل في كل مباراة".

يذكر أن مانشستر يونايتد خسر الجولة الأولى أمام يانج بويز بهدفين مقابل هدف واحد فيما تعادل فياريال مع أتلانتا بهدفين لكل لفريق.

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