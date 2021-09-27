موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل نادي فياريال ضيفًا على مانشستر يونايتد في ستاد أولد ترافورد في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22.

ستكون المباراة ثأرية لليونايتد، فآخر مباريات الفريقين كانت في نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي، ونجحت الغواصات الصفراء في حيازة اللقب بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بالتعادل.

خسر مانشستر يونايتد في الجولة الأولى من يونج بويز بهدفين لهدف، فيما تعادل فياريال مع أتالانتا بهدفين لمثلهما، ليقبع الشياطين الحمر في مؤخرة المجموعة ويتساوى حامل لقب الدوري الأوروبي مع أبناء بيرجامو.

جدول مباريات وترتيب مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2021-2022

والآن نستعرض معًا موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال هو يوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 في أولد ترافورد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وفياريال؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة مانشستر يونايتد وفياريال على beIN Sports Premium 3.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة أيضًا عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مانشستر يونايتد - فياريال الأربعاء 29 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Premium 3 أولد ترافورد

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

يغيب عن مانشستر يونايتد وان بيساكا للإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة يونج بويز، كذلك راشفورد وديالو للإصابة.

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا

أليكس تيليس - هاري ماجواير - رافائيل فاران - ديوجو دالوت

فريد - سكوت ماكتوميناي

بول بوجبا - برونو فيرنانديش - ماسون جرينوود

كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع لفياريال

لاعب واحد فقط يغيب عن فياريال في مباراة مانشستر يونايتد للإصابة، هو جيرارد مورينو.

التشكيل | 4-3-3

جيرونيمو روي

ألبيرتو مورينو - باو توريس - راؤول ألبيول - خوان فويث

داني باريخو - إيتيان كابو - مانو تريجيروس

أرناوت دانجوما - باكو ألكاثير - يريمي بينو