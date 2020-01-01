سولشاير: حٌرمنا من دعم جماهير أولد ترافورد

سولشاير يوضح تأثير غياب الجماهير على مانشستر يونايتد

يعتقد أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد أن غياب المشجعين قد حرم الشياطين الحمر من عامل الدعم المعتاد في أولد ترافورد.

وفاز الشياطين الحمر بجميع مباريات الدوري الممتاز خارج أرضه حتى الآن هذا الموسم، لكنهم ما زالوا ينتظرون أول انتصار في البريميرليج على مسرح الأحلام، على الرغم من فوزهم على ريد بول لايبزيج 5-0 في دوري أبطال أوروبا.

وقال سولشاير: “في ملعبنا وخارجه، الأمر مختلف، ليس كما كان من قبل، لقد خضنا 4 مباريات على أرضنا في الدوري، بالتأكيد ننظر إليه ونحن نعتقد أنه لم يكن لدينا أي استعداد للفوز"

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وأضاف: "كان هذا بالنسبة للمباراة الأولى أمام كريستال بالاس، لكن المباراتين ضد تشيلسي وآرسنال كانتا متقاربتين للغاية وحسمت بسبب تفاصيل صغيرة"

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وتابع: "أنا متأكد بنسبة100% من أنه إذا كان مشجعينا في الملعب، فسيساعدنا ذلك ويمنحنا الدعم الكبير الذي نحتاجه من أجل تحقيق الانتصارات"

وقال: “أعتقد أن مباراة إيفرتون الأخيرة، أظهرت فريق مانشستر يونايتد كما نريد أن نراه، قوي جدًا من الناحية الدفاعية حيث سددوا تسديدة واحدة فقط على مرمانا "

وأكمل: "هجوميًا لقد سجلنا هدفين رائعين للفريق مع الكثير من الإبداع والكرات الطولية والعرضية، وهدف رائع عن طريق لعبة مرتدة في نهاية اللقاء، لذلك كنت سعيدًا جدًا بالأداء في المباراة الأخيرة”.

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يذكر أن مانشستر يونايتد سيخوض مواجهة جديدة على ملعبه أولد ترافورد مساء الغد أمام وست بروميتش ألبيون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.