سولشاير: أشعر بالضغط؟ أنا لا أكترث

علينا أن نتحد..

لا يشعر أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، بالضغط، وأكد أنه غير منزعج من أولئك الطامحين بفشل مشروعه في الأولد ترافورد.

تصريحات المدرب النرويجي تأتي على خلفية الفوز الكبير الذي حققه فريقه على ترانمير روفرز بسداسية نظيفة والتأهل بالتبعية لدور ثمن النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

الفوز يأتي بعد ساعات قليلة من الهزيمة المفاجئة التي مُنيّ بها الشياطين الحمر بهدفين نظيفين من بيرنلي في الأولد ترافورد للمرة الأولى منذ عام 1962، مما جعل مستقبل سولشاير مع اليونايتد في حالة ضبابية.

بدوره، علّق سولشاير على إذا ما كان يشعر بالضغط بقوله "أنا لا أعرف ما تكتبونه أو تقولونه، يمكنك أن ترى كل شخص يريدنا أن نفشل ولكن هذا لا يزعجني، لا يمكنني أن أشعر بتقلب المزاج، أنا سعيد ولكن لا استريح.".

كما أضاف "علينا أن نبقى سويًا ونواصل العمل، نحاول أن نكسب المباراة المقبلة ثم ننتصر في المباراة التي تليها ومن ثم نسترجع لاعبينا من الإصابات ونتطور مجددًا.".

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وعن السداسية، قال "لقد قيل وكُتب الكثير عن هذا الملعب، لعبنا بشكل جيد، لم يكن هدفنا جعلها مباراة أو معركة طويلة، وضعنا الكرة على الأرض وأحرزنا أهدافًا جميلة.".

وأتم عن تسجيل 6 لاعبين مختلفين للسداسية "رائع، من المهم أن ننشر هذا الأمر داخل الفريق، فقدنا ماركوس راشفورد لفترة قصيرة، سجل اثنان من مهاجمينا هدفين، عُززت ثقة الجميع.".

يذكر أن اليونايتد يُعاني على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 34 نقطة وبالتساوي مع توتنهام.