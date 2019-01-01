فالفيردي: مستوى ميسي يتراجع أحيانًا ولا أحب التسبب في إقالة سولاري

إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة يؤكد على صعوبة مواجهة الكلاسيكو بالدوري الإسباني أمام ريال مدريد رغم الفوز في لقاء الكأس على سانتياجو برناب

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام نظيره ريال مدريد في الدوري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي للفريق وأكد خلالها أن الفريق سيواجه صعوبة في خوض لقاء آخر أمام فريقًا صعبًا على ملعبه ووسط جماهيره للمرة الثانية على التوالي في أيام قليلة.

وقال فالفيردي: "سنواجه مباراة صعبة للغاية في ملعب سانتياجو برنابيو ولا يمكننا أن نعتمد على تاريخنا هناك أو على السجل الجيد لنتائجنا في ملعبهم، ولا نفكر في كيفية تدمير الخصم، نركز فقط على فريقنا، ولا أهتم بإقالة سولاري لا أحب أن إيقاف أي مدرب عن عمله لكننا نريد الفوز فقط".

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وأضاف: "أنا غير منزعج من تقديم أداء سيئ في المباراة الأخيرة، لقد حققنا الفوز بثلاثة أهداف نظيفة في ملعب سانتياجو برنابيو، وسنحاول أن نحسن ما نستطيع تحسينه، والجميع حر فيما يقوله، يمكن أن تصوب 25 كرة دون تسجيل أي هدف ويمكن أن تصوب ثلاثة وتحقق الفوز".

وأكمل: "لدينا هدفاً واضحاً وهو الفوز في كل المباريات، لقد وصلنا لنهائي بطولة الكأس وربما نعتمد بعض المداورة في الفريق خلال المباراة القادمة".

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وأردف: "إذا ما حققنا الفوز لن نقصي ريال مدريد من المنافسة على الدوري، بل سنتقرب أكثر من هدفنا، نحن نرى ريال مدريد كمنافس وذلك يحفزنا، فنحن لا نريدهم أن يحققوا الفوز، لكن كذلك الفوز مرتين متتاليتين في سانتياجو برنابيو أمر صعب للغاية".

وتحدث عن الفريق وقال: "لم يقدم ميسي أفضل شيء في مواجهة الكأس أمام ريال مدريد لكنه سيكون متواجد في لقاء الدوري ونتوقع منه الكثير، هو دومًا متواجد ويساعد الفريق ويكون حاضرًا وأحيانًا مستواه يتراجع لكنه يكون حاضرًا، وكذلك ديمبلي يساعدنا كثيرًا بسرعته وقدرته على المراوغة، كما هو حال فيدال فهو مفيد بالنسبة لنا".

جدير بالذكر أن برشلونة سيدخل مباراة غدًا السبت وهو على صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق تسع نقاط عن نظيره ريال مدريد صاحب المركز الثالث في الوقت الحالي.