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الدوري الإنجليزي الممتاز

سولشار يؤكد تعرض فالنسيا لانتكاسة وغيابه أمام فولهام

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إصابة جديدة للنجم الإيكوادوري قد تعني نهاية مسيرته بشكل نهائي مع الشياطين الحمر
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد أولي سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد، تعرض مدافعه الإيكوادوري أنطونيو فالنسيا لانتكاسة.

فالنسيا كان من المقرر عودته للشياطين الحمر في رحلته لمواجهة فولهام بالدوري الإنجليزي غداً السبت.

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ووفقاً لما أكده إيمري فإن اللاعب عانى من انتكاسة في إصابته ولن يتمكن من المشاركة.

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وقال سولشار في تصريحات صحفية:"نتمنى أن يتعافى من إصابته قبل نهاية الموسم لأنه يتدرب بجد".

وأضاف:"تعرض لانتكاسة ومن الممكن عودته بعد بضعة أسابيع من الآن".

وتابع:"هو أحد القادة في الفريق ووجود معنا شيء مهم، ونشعر بالحزن الشديد لعدم سفره معنا".

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جدير بالذكر أن صاحب الـ33 عاماً شارك في 5 مباريات فقط في البريميرليج هذا الموسم.

وهو ما يؤكد اقتراب رحيله عن صفوف الشياطين الحمر، لانتهاء عقده الصيف القادم دون وجود أي نية للتجديد.

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