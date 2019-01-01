سمولينج: من العار أننا لم نسجل هدفًا في شباك برشلونة

سمولينج يتحدث عن أداء زملائه عقب خسارة مانشستر يونايتد أمام برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال كريس سمولينج مدافع نادي مانشستر يونايتد إنه من العار أن فريقه لم يسجل هدفًا في مرمى برشلونة بعد هذه المباراة التي قدموها بشكل جيد.

وخسر مانشستر يونايتد على ملعبه أمام برشلونة بهدف مقابل لا شيء في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وعقب المباراة، رأى كريس سمولينج أن مانشستر يونايتد استحق نتيجة أفضل من هذه الخسارة بعد الأداء الذي قدمه.

وقال سمولينج في تصريحات ما بعد المباراة لشبكة بي تي سبورتس: "لقد ضغطنا بقوة منذ بداية المباراة وظهرنا بشكل جيد، لقد خلقنا العديد من الفرص السانحة للتسجيل"

وأضاف: "من العار أننا لن نسجل هدفًا خلال هذه المواجهة، استحقينا تسجيل هدف واحد على الأقل من كل هذه الفرص"

— FC (@FCBarcelona) ١٠ أبريل ٢٠١٩

وتابع: "لقد تحفظنا في بداية المباراة، لعبنا النصف ساعة الأولى متراجعين من أجل ألا نتلقى أهدافًا تفسد علينا ما نريد فعله"

وحول تحول أداء الفريق قال: "بعد النصف ساعة الأولى واجهناهم ندًا بند، وكنا قريبين من أخذ الأفضلية في كثير من الأوقات"

وأضاف: "أعتقد أن الفريق بأكمله باستثناء دي خيا كان له دورًا هجوميًا، علمنا أنه لكي نواجههم علينا خلق الكثافة التي لم يتعودوا عليها"

وحول البطاقة الصفراء التي حصل عليها بعد تدخله على لويس سواريز قال: "لقد كان أكثر التدخلات نعومة، ولكن مثل هذه المباريات تؤدي إلى ذلك"

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يذكر أن كريس سمولينج كان قد أعلن التحدي قبل بداية المباراة، وذكر أنه ليس خائفًا من مواجهة ليونيل ميسي.