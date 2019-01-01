سولشار يتخطى عدد انتصارات مورينيو في الموسم الحالي

إنجاز رائع للمدرب المؤقت

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

واصل أولي جونار سولشار مسيرته الممتازة مع مانشستر يونايتد وقاده لعبور تشيلسي في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق اليونايتد انتصارًا بهدفين دون رد على البلوز في قلب لندن، وسجل له أندير هيريرا وبول بوجبا خلال الشوط الأول ونجح الفريق في الحفاظ على تقدمه طوال الفترة الثانية.

هذا الانتصار هو الـ11 للمدرب الذي خلف جوزيه مورينيو في ديسمبر الماضي من 13 مباراة، إذ تعادل في واحدة وخسر أخرى أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

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وبهذا الرقم، تجاوز سولشار عدد انتصار المدرب البرتغالي طوال موسم 2018-2019، إذ لم ينجح مورينيو سوى في تحقيق 10 انتصارات من 24 مباراة لعبها خلال الموسم الحالي.

إدارة الشياطين الحُمر كانت قد أعلنت أن سولشار هو المدرب المؤقت للنادي حتى نهاية الموسم الحالي، لكن نجاح المدرب وتحقيقه لتلك النتائج المميزة قد يدفع الإدارة لتجديد الثقة به وتوقيع عقد طويل الأمد معه، خاصة أن تلك رغبة العديد من لاعبي الفريق وقطاع كبير من الجماهير.