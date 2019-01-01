سولشار: لينجارد في حاجة لتقديم المزيد لمانشستر يونايتد

المدرب النرويجي لمانشستر يونايتد أولي جونر سولشار يطالب لاعبه جيسي لينجارد بتقديم المزيد من أجل الشياطين الحمر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

طالب المدرب النرويجي أولي جونر سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد لاعبه جيسي لينجارد بتقديم مستوى أفضل خلال الموسم المقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولشار وأكد خلالها أنه يحب طريقة لعب لينجارد ويقدر الذي يقدمه للفريق، لكنه شدد في الوقت نفسه أن ما قدمه الموسم الماضي لم يكن أفضل ما لديه.

وقال سولشار: "جيسي أثبت من قبل أنه لاعب رائع في المباريات الكبيرة بتسجيل أهداف لها قيمة واضحة من أجل مانشستر يونايتد، لكنني بالطبع أطالبه بتقديم المزيد".

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وأضاف: "أعتقد أنه أول من يدرك أن الموسم الماضي بالنسبة له لم يكن في أفضل أحواله، لقد تناقشنا وما تحدثنا فيه سيبقى بيننا، لكنني أتوقع المزيد منه، وهو يعرف ما الذي أحتاجه".

وأكمل: "هو يدرك حجم المسؤولية التي يتحملها لاعب في فريق مانشستر يونايتد، ربما يكون قد اتخذ قرارات سيئة في مرحلة معينة، لكنه اتخذ قرارات جيدة أكثر، هو فتى جيد".

جدير بالذكر أن لينجارد يملك ٢٩ هدفًا مع مانشستر يونايتد سجلهم في ١٦٧ مباراة خاضها بقميص الشياطين الحمر منذ ظهوره الأول في أغسطس عام ٢٠١٤، جاء ١٧ منهم في الدوري الإنجليزي خلال أربعة مواسم.