دي خيا يستعد لتوقيع عقد طويل الأمد مع مانشستر يونايتد

النجم الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد يستعد للتوقيع على عقد طويل الأمد رفقة الشياطين الحمر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية اليوم أن الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد يستعد لتمديد تعاقده مع الشياطين الحمر بعقد جديد طويل الأمد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، والتي أكدت أن راتب دي خيا سيشهد طفرة كبيرة في التعاقد الذي سيتم الإعلان عنه قريبًا.

وكانت المفاوضات بين مانشستر يونايتد واللاعب من جانب آخر قد استمرت طوال العام الماضي، حيث لم يتوصل الطرفين لاتفاق سوى مؤخرًا.

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وينتهي التعاقد الحالي لديفيد دي خيا مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجديد، مما يعني أنه حرًا في التفاوض مع أي فريق لو أراد ذلك ولم يجدد تعاقده مع الشياطين الحمر.

ورجحت الشبكة أن يحصل دي خيا على راتب أسبوعي تتراوح قيمته بين ٣٥٠ ألف جنيه استرليني و٣٧٥ ألف، مقابل ٢٠٠ ألف يحصل عليهم في عقده الحالي.

ومن المتوقع أن يمتد تعاقد دي خيا الجديد مع مانشستر يونايتد لخمس مواسم جديدة يمضيها صاحب الـ ٢٦ عامًا في صفوف الشياطين الحمر.

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد ربطت دي خيا بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، تارة لريال مدريد وآخرى لباريس سان جيرمان.