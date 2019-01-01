سولشار واثق من استغلال فريد لفرصته في مانشستر يونايتد

فريد قد يحصل على تلك الفرصة مساء اليوم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

مرت 6 أسابيع على آخر دقيقة لعبها فريد مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، لكنه قد يحصل على فرصته للعب مساء اليوم الأربعاء أمام كريستال بالاس بسبب أزمة الإصابات التي تضرب الفريق.

المدرب أولي جونار سولشار برر إبعاد لاعب شاختار دونستيك السابق بحاجته للمزيد من الوقت للتأقلم والانسجام مع الفريق وأسلوب لعبه.

إذ قال "عليك النظر للوقت للازم للاستقرار والانسجام. انظر لخوان فيرون، هو أحد اللاعبين الذين لعبت معهم، وقد نال وقتًا حتى انسجم".

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أضاف "أنا واثق أن فريد سيستغل الفرصة حين تسنح له مع الفريق. هو سيحصل على الفرصة، ربما الأربعاء".

وعن إمكانية إشراك بعض الشباب أمام كريستال بالاس لعلاج أزمة الغيابات، قال المدرب النرويجي "الأطفال انضموا للتدريب اليوم، سينضمون للفريق".

أضاف "جيمس جارنر هو مايكل كاريك لكن أصغر بـ20 عامًا، أنا واثق من أنه سيؤدي جيدًا، وتشونجي سيخطف أنظار الناس إن شارك. هم جاهزون، هم أطفال".