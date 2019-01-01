لويز أنتونيو × بيتروس ... من هو الأفضل بينهما؟

نقارن بين نجمي وسط النصر والشباب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

المقارنات جزء لا يتجزأ من أي نقاش حول كرة القدم، هذا الأفضل .. لا بل هذا .. لا بل هو لاعب ثالث! اليوم نقارن بين لاعبي وسط من الأبرز في الدوري السعودي، بيتروس نجم النصر ولويز أنتونيو لاعب الشباب المتألق.

ويلتقي الفريقان مساء غدٍ الخميس ضمن الجولة الـ22 من البطولة، ويُعد الموسم الجاري هو الأول للاعبين، إذ انضما الصيف الماضي، وقد تركا بصمتهما سريعًا على أداء الفريقين وأصبحا من نجوم الموسم في الكرة السعودية.

ولم يغب لويز أنتونيو عن أي دقيقة من مباريات الشباب في الدوري السعودي هذا الموسم، فيما غاب بيتروس عن مباراتين فقط منهم واحدة للإيقاف، وهو ما يؤكد على القيمة الفنية العالية للاعبين ومدى اعتماد المدربين عليهما.

ويمتاز لويز أنتونيو بقدرته على اللعب في أكثر من مركز، أو لنقل جميع مراكز الوسط والدفاع! فقد شارك مع الفريق في خانة الظهير الأيمن وقلب الدفاع ولاعب الوسط المدافع ولاعب الوسط متعدد المهام، فيما اكتفى بيتروس باللعب أمام الدفاع في خط الوسط خاصة ضمن طريقة لعب 4-2-3-1.

ورغم أن بيتروس لعب مباراتين أقل، إلا أنه يتفوق بشكل واضح بخصوص عدد التمريرات، إذ مرر 1414 تمريرة بنسبة نجاح بلغت 90%، فيما مرر أنتونيو 904 تمريرة بنسبة نجاح وصلت إلى 83.5%.

والمثير أن أكثر من نصف عدد تمريرات اللاعبين جاءت في نصف ملعب المنافس وبنسبة نجاح جيدة للغاية، إذ مرر بيتروس 723 تمريرة بدقة وصلت إلى 84%، فيما كان عدد تمريرات أنتونيو في نصف ملعب المنافس 599 تمريرة بنسبة نجاح 81%، وهذا يؤكد دور اللاعبين في صناعة اللعب وبناء الهجمات.

الأرقام تؤكد أيضًا أن بيتروس يُشارك بقوة في بدء بناء اللعب من الخلف للنصر، إذ مرر في نصف ملعبه 691 تمريرة بنسبة نجاح 96% وهو ما يدلل على صعوبة فقدانه للكرة وعلى دقة تمريراته، فيما يبدو أن دور أنتونيو في نصف ملعب المنافس أكبر، إذ لم يمرر في نصف ملعبه سوى 305 تمريرة بنسبة نجاح 89%.

أخيرًا يمتلك اللاعبين نسبة متقاربة من النجاح في المواجهات المباشرة مع اختلاف العدد، إذ خاض بيتروس 245 مواجهة نجح في حسم 150 لصالحه بنسبة نجاح 61%، فيما خاض أنتونيو 182 مواجهة مباشرة حسم 103 منها لصالحه بنسبة نجاح بلغت 56.5%.