الدوري الإنجليزي الممتاز

سولشار: توانزيبي مستقبل مانشستر يونايتد

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إشادة كبيرة بالمدافع الشاب

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشاد مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار بمدافعه الشاب أكسل توانزيبي بعد تألقه في التحضيرات للموسم المقبل.

وشارك توانزيبي أساسياً في الانتصار على إنتر مساء السبت بهدف نظيف، كما ظهر في اللقاءات التحضيرية بأستراليا.

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وقال سولشار للموقع الرسمي للنادي: "يملك مستقبلاً هنا، استغل الفرصة بشكل جيد، لم يلعب أمام ليدز لأننا نعرف أنه قادر على مواجهة هذا المستوى".

وأكمل: "أكسيل سيكون مستقبل هذا النادي، أمام إنتر واجه خصماً مختلفاً ومستوى مختلف".

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ويبحث يونايتد عن ضم قلب دفاع في الانتقالات الصيفية، وارتبط بالتعاقد مه هاري ماجواير، مدافع ليستر سيتي.

ولعب توانزيبي الموسم الماضي معاراً في صفوف أستون فيلا، ولعب 30 مباراة في كل المسابقات مع الفريق.

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