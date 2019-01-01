سولاري: واجهنا خصماً عنيداً ولم نحسم التأهل حتى الآن

تصريحات المدرب الأرجنتيني عقب الفوز الصعب على أياكس في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال

يعتقد سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد، أن مهمة فريقه في الفوز على أياكس أمستردام كانت قمة في الصعوبة.

ريال خرج من ملعب يوهان كرويف بانتصار ثمين 2/1، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

هازارد: تعلمت من ساري ومورينيو ومباراة البرزايل الأفضل لي

الهدف الأول جاء عن طريق كريم بنزيمة، قبل أن يعادل حكيم زياش النتيجة لأصحاب الأرض، بينما اقتنص ماركو أسينسيو هدف الفوز للضيوف.

سولاري قال بعد المباراة:"قاموا بالضغط علينا كثيراً وأغلقوا كل المساحات، وكلما هربنا من ضغطهم كنا نخلق العديد من الفرص".

مانشستر سيتي يقدمًا عرضًا لقائده البلجيكي فينسينت كومباني لتجديد موسم إضافي مع الفريق ✔️ pic.twitter.com/0yAsItoHnq — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 13, 2019

وعن أداء لاعبيه:"الجميع شارك في هذا الفوز الهام وبذل كل ما لديه".

هدف ماركو أسينسيو:"أشعر بسعادة كبيرة جداً له بعد الهدف المهم، قام أيضاً بالعديد من المهام الهجومية والدفاعية".

من الفائز والخاسر بعد سحب إنتر شارة القيادة من إيكاردي؟

وعن مواجهة الإياب:"لم نتأهل حتى الآن لازال أمامنا مباراة أخرى مع هذا الخصم الصعب بنفس الجدية والإثارة".

يذكر أن الفوز جعل ريال هو الأقرب للوصول إلى دور الثمانية، قبل مباراة الإياب في 5 مارس القادم على ملعب سانتياجو برنابيو.