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كأس العالم للأندية

سولاري: نتمنى الحفاظ على لقب كأس العالم للأندية

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مدرب ريال مدريد سانتياجو سولاري يأمل في التتويج بأولى بطولاته مع الفريق

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أكد سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد على عزم فريقه على التتويج بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي، وذلك في تصريحاته للصحفيين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وسيبدأ الميرنجي مشواره في البطولة بملاقاة بطل دوري أبطال أسيا فريق كاشيما انتلرز الياباني، في مباراة نصف النهائي يوم الأربعاء، والفائز بينهما سيقابل الفائز من مباراة العين الإماراتي بطل دوري الدولة المضيفة، وفريق ريفر بليت الأرجنتيني بطل كوبا ليبارتادوريس.

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وقال سولاري: "بالنسبة للفريق فأنه من الرائع التواجد هنا مرة أخرى، هذا يعني هيمنتنا على دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، وهي البطولة المحببة بالنسبة لنا، نتمنى الحفاظ على اللقب الذي توج به هؤلاء اللاعبين الرائعين العام الماضي".

كما أضاف المدرب الأرجنتيني: "كان من المهم لنا القدوم إلى البطولة بالانتصار في آخر مباراة لنا بالليجا أمام رايو فاليكانو، شاهدنا بداية البطولة في التلفاز، الآن نحن سعداء بالقدوم إلى هنا، وخضنا أول حصة تدريبية استعدادًا لمواجهة كاشيما انتلرز".

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