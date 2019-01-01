سولاري: ما حدث من بيل شأن داخلي في ريال مدريد

المدرب الأرجنتيني رفض الإفصاح عن طبيعة تعامله مع أزمة اللاعب الويلزي

رفض سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد، الإفصاح عن أي تفاصيل تخص استبعاد الجناح الويلزي جاريث بيل.

نجم ريال يعاني حالياً من الإصابة، ولا يعيش أفضل مواسمه مع النادي الإسباني بسبب مشاكل بدنية.

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الدولي الويلزي غاب عن خسارة ريال بهدفين نظيفين الأحد الماضي بالدوري الإسباني، لمعاناته من إصابة في العضلة الخلفية.

بيل أثار حالة من الجدل بعدما شوهد يغادر ملعب سانتياجو برنابيو قبل نهاية المباراة بسيارته.

🔴 ربما اشتهر اللاعب البرازيلي فيليبي ميلو بتدخلاته العنيفة ضد خصومه، ولكن لاعب جالطة سراي السابق تورط في مشاجرة بالأيدي مع زميله في الفريق التركي صابري، ولم تنتهِ المشاجرة إلا بتدخل زملائهم. pic.twitter.com/05q4xBe5wP — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 8, 2019

وعلق سولاري على أزمة اللاعب:"هذا الموقف يعتبر شأناً داخلياً بالنادي سنحله داخل غرفة الملابس".

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ويمر صاحب الـ29 عاماً بواحد من أسوأ مواسمه على الإطلاق، حيث سجل هدفا وحيداً بالدوري الإسباني منذ سبتمبر الماضي.

وجاءت تصريحات المدرب الأرجنتيني عن بيل، قبل مواجهة الفريق أمام ليجانيس غداً الأربعاء في ذهاب كأس ملك إسبانيا.