سولاري: سعيد من أجل إيسكو وسنقاتل على كل البطولات

أشاد أيضاً بقتال لوكا مودريتش رغم الإصابة والهدف الرائع للبرازيلي كاسميرو

أعرب سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على إشبيليه بالجولة 20 من الدوري الإسباني.

ريال نجح في الثأر من هزيمته بثلاثية نظيفة في الدور الأول، بثنائية سجلها لوكا مودريتش وكاسميرو.

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سولاري قال بعد المباراة:"من الصعب تسليط الضوء على لاعب معين، الجميع حاول وضغط من أجل الفوز".

الانتصار على إشبيليه:"الفوز على منافس مباشر يعني أنها مباراة تساوي أكثر من 3 نقاط، وكذلك هدف كاسميرو كان رائعاً".

وعن لوكا مودريتش:"لاعب مقاتل وأصر على اللعب رغم تعرض رأسه للفتح، خرج على النقالة عاد ليقدم شوط ثاني عظيم".

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لاعبٌ في @LFC_Arabic بالطبع لن يُفضل شيئًا في اللعبة كلها على الجمهور 👇 pic.twitter.com/P7UzJt3Kqd — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 19, 2019

إيسكو:"سعيد جداً له ولجميع اللاعبين، نستحق الفوز والمهم الثلاث نقاط مهما من شارك كأساسي أو لعب بديلاً".

المنافسة على الدوري:"سنحارب في المسابقات الثلاث التي نلعب بهما، ولا يوجد أي شيء مستحيل".

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مرور ثلاثة أشهر على تدريبه ريال مدريد:"أستمتع كثيراً بهذه التجربة والمنافسة، شيء جيد أن تفعل ما تحب كل يوم".

جدير بالذكر أن الفوز جعل رصيد ريال يصل إلى 36 في المركز الثالث بجدول الليجا، بفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي يلاقي ليجانيس بنفس الجولة.