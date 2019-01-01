الانتقالات
الدوري الإنجليزي الممتاز

جوارديولا: بايرن ميونيخ ويوفنتوس الأفضل في العقد الأخير!

التعليقات()
Getty Images
مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا يتغزل بفريقه القديم بايرن ميونيخ وبيوفنتوس

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إن بايرن ميونيخ ويوفنتوس بجانب فريقه الأسبق برشلونة، هم الأفضل في العالم في العقد الأخير.

على الرغم من أن ريال مدريد كان قد توج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات على التوالي، إلا أن جوارديولا يرى أن الفرق الأفضل هي من سيطرت على بطولات الدوري محليًا، بالإضافة للذهاب بعيدًا والمنافسة أوروبيًا.

نائب رئيس الوزراء: لا نريد رؤية هيجواين في ميلان مجددًا

اختيارات المحررين

وقال بيب جوارديولا: "لقد قلت في أكثر من مرة أن أفضل الفرق في العالم في العقد الأخير هي يوفنتوس وبايرن ميونيخ وبنفيكا، هؤلاء هم أفضل ثلاثة فرق في أوروبا في العقد الأخير، والسبب هو تتويجهم ببطولة الدوري المحلي في كل موسم بالإضافة إلى الكؤوس والمنافسة أوروبيًا".

يذكر أن بيب جوارديولا توج بالدوري في ثلاث دول أوروبية مختلفة، إسبانيا مع برشلونة وفي ألمانيا مع بايرن ميونيخ وفي إنجلترا مع مانشستر سيتي.

الموضوع التالي:
الأهلي وريال مدريد وأندية تئن من وطأة الإصابات
الموضوع التالي:
جورتسكا يحذر بايرن ميونيخ من التراخي في الوقت الحاسم من الموسم
الموضوع التالي:
إيمري يلمح للتعاقد مع بريسيتش
الموضوع التالي:
كيروش: الآن حانت النهاية - فخور بمشواري مع إيران
الموضوع التالي:
جوارديولا: خسارة أخرى ستهدد آمل التتويج بالبريميرليج
إغلاق