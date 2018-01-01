سولاري بعد ثلاثية سيسكا: نتيجة مُحبطة وأداء للنسيان

حالة من الحزن لدى المدرب الأرجنتيني بعد السقوط المروع لفريقه أمام ضيفه الروسي

أكد سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد، أنه سيسعى بشتى الطرق لنسيان الهزيمة الثقيلة من سسكا موسكو بالجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

ريال تعرض للخسارة من ضيفه الروسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث جاءت الأهداف عن طريق فيدور تشالوف، جيورجي تشيشنكوف وأرنور سيجوردسون.

سيلفا يعترف: كنت خائفاً من توديع دوري الأبطال

سولاري قال بعد المباراة:"لم نكن أقوياء بالشكل الكافي سواء بمنطقتهم أو منطقتنا، قاموا باستغلال الموقف خاصة في الشوط الثاني".

وأضاف:"لم يعجبني ما حدث في الفترة الثانية من المباراة، ولكن أيضاً لعبنا بالعديد من الشباب، لمنح باقي اللاعبين الراحة اللازمة".

واستكمل:"الآن لدينا مباراة أمام رايو فاليكانو وسنركز عليها بعيداً عن هذه الخسارة".

وتابع:"بالتأكيد أردنا إنهاء دور المجموعات بفوز وكنا نطمح في نتيجة أفضل من ذلك".

أسبوع مميز حقق فيه كوكب الأرض مهمة مستحيلة! 🤩



ربما صلاح يلعب لعبة الصحافة، لكن هل يُمكن أن تمر حلقة دون أن يظهر فيها مورينيو؟ 🤔 pic.twitter.com/uG2jYV19nD — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 11, 2018

أما عن شعوره:"بالطبع أشعر بالحزن الشديد، قمنا ببعض المجازفات ولم نكن حاسمين بالشكل الكافي".

برشلونة ينفي موافقته على رحيل راكيتيش

مستوى إيسكو ومارسيلو:"من المحبط الظهور بهذا الشكل والخسارة بتلك النتيجة ولكن إطلاق هذه الصافرات ضده ليس شيئاً إيجابياً، أيضاً نسعى لمساعدة مارسيلو للوصول إلى قمة مستواه".

يُذكر أنه رغم الهزيمة إلا أن ريال مدريد أنهى دور المجموعات في الصدارة بـ12 نقطة، بفارق 3 نقاط عن روما الثاني.