ليس زيدان.. بديل غير متوقع لأنشيلوتي في ريال مدريد حال تمت إقالته!

زيدان لن يعود إلى ريال مدريد...

كشفت تقارير صحفية عن مصير كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بعد خسارة كأس السوبر الإسباني، أمام برشلونة، وتحديد بديله بالنسبة لإدارة الميرينجي، في حال رحيله.

وخسر ريال مدريد، مساء أمس الأحد، نهائي كأس السوبر الإسباني من برشلونة، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الجوهرة المشعة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد، لا تفكر في الاستغناء عن المدرب الإيطالي، في الوقت الحالي، وإن رحل لن يكون قبل نهاية الموسم.

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وأفاد التقرير إلى أن إدارة الميرينجي، لم تفكر في الاستعانة بخدمات المدرب السابق زين الدين زيدان، في حال رحيل أنشيلوتي، بل استقرت على اسم سانتياجو سولاري، ليكون بديلًا للمدرب الإيطالي.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، قد ارتبط بالتعاقد مع تشابي ألونسو، المدير الفني الحالي لباير ليفركوزن، ولكن بعد نهاية عقده مع الفريق الألماني، في صيف 2026.