الفيصلي يُحاول تعزيز هجومه بمهاجم الشباب

الفريق يُريد حسم الصفقة قبل غلق باب السوق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تسعى إدارة الفيصلي السعودي جاهدة لتعزيز هجوم الفريق قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي يوم غدٍ السبت.

واختارت الإدارة مهاجم الشباب حسن الراهب لتلك المهمة، وتتفاوض حاليًا مع الإدارة الشبابية لحسم الصفقة خلال الـ24 ساعة القادمة.

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وكان الراهب قد ارتدى قميص الليوث قادمًا من النصر في أكتوبر 2018 لكن يبدو أنه خارج حسابات النادي ومدربه خورخي ألميرون هذا الموسم.

إذ كان اللاعب قد غاب عن مباراتي الفريق في الدوري السعودي، سواء مباراة الجولة الأولى أمام الفتح أو الثانية أمام الشباب، وقد قيل أن غيابه جاء بسبب عدم الجاهزية.

المصادر الصحفية المتابعة لسوق الانتقالات في الدوري السعودي أوضحت أن إدارة الشباب لا تمانع التخلي عن الراهب، وهو ما يزيد فرص الفيصلي في ضمه.

يُذكر أن المهاجم صاحب الـ36 عامًا انضم للنصر قادمًا من نجران خلال يناير 2013، وخلال فترة وجوده لعب 93 مباراة في الدوري السعودي سجل بهم 26 هدفًا وصنع 10، فيما لم يخض مع الشباب سوى 8 مباريات لم يترك بهم أي بصمة تهديفية.