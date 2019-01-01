الوحدة يُسحل عوانة في قائمته الآسيوية

الوافد الجديد من بني ياس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أنهى الوحدة الإماراتي إجراءات قيد لاعبه الجديد فواز عوانة رسميًا في قائمته الآسيوية.

وضم الوحدة عوانة من بني ياس بالإعارة لمدة 6 أشهر للاستفادة منه في مشواره ضمن دوري أبطال آسيا، إذ سيلعب في بداية أغسطس القادم ضد النصر السعودي في ذهاب دور الـ16.

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وسيلتحق عوانة بتدريبات الوحدة يوم الجمعة القادم، إذ يتواجد حاليًا مع فريقه بني ياس في معسكره الإعدادي للموسم الجديد والمقام في إسبانيا.

وسيخضع اللاعب فور وصوله الإمارات لبرنامج إعدادي خاص ليصل للمستوى الفني والبدني الخاص بلاعبي العنابي، خاصة أنهم يستعدون للموسم الجديد منذ 3 أسابيع تحت قيادة المدرب الهولندي موريس شتاين.

ويستأنف الوحدة تدريباته اليوم في الإمارات بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 48 ساعة عقب عودتهم من هولندا، ومن المقرر أن يلعب الفريق وديًا أمام اتحاد جدة في الـ30 من يوليو الجاري في آخر ودياته استعدادًا لمواجهة بطل السعودية.