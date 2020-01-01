أخبار الانتقالات: لوس أنجلوس يغازل ميسي وهالاند يرفض يوفنتوس

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأربعاء 19 فبراير 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو صيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الأربعاء 19 فبراير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الأربعاء 19 فبراير 2020:

سانتوس يطالب برشلونة بـ45 مليون يورو مقابل التوقيع مع نيمار

بحسب الموندو فإم سانتوس يرى أن برشلونة مدين له بمبلغ 45 مليون يورو مقابل التوقيع مع نيمار، والذي كان منذ حاولي سبع سنوات قبل أن ينتقل البرازيلي إلى باريس سان جيرمان بعد ذلك.

ويرى الفريق البرازيلي أن البلاوجرانا لم يستوف الشروط المتفق عليها، وأنه مدين بالمبلغ الكبير.

لوس أنجلوس جالاكسي يتواصل مع ميسي

قال جون روخاس أن نادي لوس أنجلوس جالاكسي تواصل مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل تقديم عرضًا له في حالة رغبته ترك برشلونة.

ويأتي ذلك بعد المشاكل التي طرأت بين البرغوث وإيريك أبيدال في الفترة الأخيرة، ولن يكون هذا الاسم الكبير الأول الذي يضمه الفريق الأمريكي، فقد سبقه نجوم على غرار زلاتان إبراهيموفيتش الذي انتقل لميلان.

حكيمي لا يرغب في العودة لريال مدريد

قال الظهير المغربي أشرف حكيمي أنه يرغب في مواصلة النمو واللعب لبوروسيا دورتموند بعد انتهاء فترة إعارته، ولا يرغب في العودة لريال مدريد من جديد.

وقدم صاحب الـ21 عامًا أداءً جيدًا في مباراة فريقه ضد باريس سان جيرمان التي انتهت للأصفر والأسود بهدفين لهدف.

ويستعد حكيمي للعودة للملكي مع نهاية الموسم الحالي، لكنه ينظر أكثر لتطوره مع الفريق البروسي، وهو ما قد يدفعه لقول أي شئ للبقاء في صفوفه.

آرسنال يراقب تاه

بحسب سبورت بيلد فإن آرسنال مهتم بمدافع باير ليفركوزن جوناثان تاه، ويرغب في ضمه في سوق الانتقالات الصيفية بمبلغ 40 مليون يورو، وهو قيمة كسر عقد اللاعب.

وظهر المدافع مع الفريق الألماني في 18 مباراة هذا الموسم، وقد يكون الحل السحري لمشاكل دفاع الجنرز.

مانشستر سيتي يخطط لبيع ساني

أشارت صحيفة ديلي ستار أن مانشستر سيتي بدأ في التخطيط لبيع ليروي ساني في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك لمواجهة عقوبات اللعب المالي النظيف التي تعرض لها الفريق.

ويرغب بايرن ميونخ في ضم الجناح الألماني، لكن السيتيزنس يطالبون بـ80 مليون يورو، لكن بالتأكيد سيقل هذا المبلغ خاصةً وأن اللاعب لم يعد للملاعب منذ أغسطس الماضي بسبب الإصابة.

جيسوس وإيكاردي على رادار يوفنتوس

قالت صحيفة توتوسبورت أن يوفنتوس وضع هدفين في سوق انتقالات الصيف القادم لحل المشكلة الهجومية، هما ماورو إيكاردي وجابرييل جيسوس.

ولا يعتقد البيانكونيري أن التعاقد مع أحدهما سيكلف أكثر من 70 مليون يورو، لكنه سيواجه منافسة شرسة من ريال مدريد إذا ما أراد التعاقد مع الأرجنتيني.

هالاند رفض يوفنتوس من أجل فرصة لعب أكبر

بحسب كالتشيو ميركاتو، فإن إيرلينج هالاند قد رفض يوفنتوس في سوق انتقالات يناير الماضي لبحثه عن فريق يمنحه المزيد من الدقائق على أرض الملعب، ورفضه التواجد على مقاعد البدلاء.

وسجل صاحب الـ19 عامًا 11 هدفًا مع بوروسيا دورتموند منذ انتقاله له في الميركاتو الماضي، وكان آخرهم ثنائيته في باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.