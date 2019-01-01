رسميًا | النصر يُجدد عقد محمود خميس

محمود خميس كان مثار حديث كبير في الصحف مؤخرًا، بعدما ارتبط بأكثر من نادٍ لكنه جدد عقده أخيرًا مع النصر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن النصر الإماراتي رسميًا تجديد عقد لاعبه محمود خميس حتى عام 2023.

وأثار المدافع الإماراتي الكثير من الجدل في الأسابيع الأخيرة بعدما ارتبط اسمه بالرحيل لأكثر من نادٍ من دوري الخليج العربي الإماراتي، وتأكيد ناديه النصر على بقائه ضمن صفوفه.

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وحسم العميد كل هذا الجدل رسميًا اليوم بنشر مقطع فيديو لمحمود خميس عبر حسابه الرسمي على تُويتر يُعلن خلاله اللاعب الاستمرار مع الفريق حتى 2023.

ويُعد خميس صاحب الـ31 عامًا من العناصر الرئيسية في النصر خلال المواسم الأخيرة، وقد اختير أكثر من مرة لتمثيل المنتخب الإماراتي.

ويستعد الفريق حاليًا لمواجهة الوصل يوم الجمعة القادم في أولى جولات دوري الخليج العربي الإماراتي.