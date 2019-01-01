من هو رفائيل لياو؟ مبابي البرتغالي القريب من الانضمام لميلان

وصلت المفاوضات بين ميلان ورفائيل لياو مهاجم ليل الفرنسي إلى مراحل متقدمة، فمن هو؟ وهل يستطيع البرتغالي الواعد حل الأزمة الهجومية للروسونيري؟

أبانوب صفوت | فيسبوك

اقترب ميلان من التعاقد مع المهاجم البرتغالي الواعد "رفائيل لياو" مهاجم فريق ليل الفرنسي في سوق الانتقالات الحالي، في ظل سعي العملاق الإيطالي لحل أزمته الهجومية، وسط تفاؤل كبير بأن يتمكن لاعب سبورتينج لشبونة السابق من قيادة هجوم الروسونيري في الموسم المقبل، وهي مسئولية كبيرة للغاية تُلقى على عاتق كل من توكل إليه مهمة إعادة أمجاد الفريق مرة آخرى.

أشارت مصادر راديو مونتي كارلو أن ميلان هو من فاز بخدمات اللاعب بعد صراع مع جاره إنتر والذي يضع كان اللاعب في الخطة البديلة له في حال فشل في ضم البلجيكي لوكاكو من مانشستر يونايتد، ومن المتوقع أن تُكلف الصفقة حوالي 35 مليون يورو وأن تُغلق نهائياً في الأسابيع القليلة المُقبلة، بمجرد التخلص من الثنائي كوتروني وأندريه سيلفا.

لكن من هو رفائيل سيلفا؟ هل يستطيع صناعة الفارق في هجوم الروسونيري في حال انضمامه؟ وما الذي قدمه في الدوري الفرنسي في الموسم الماضي؟، هذا ما سنعرفه في هذا التقرير

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من هو رفائيل لياو؟

رفائيل لياو هو مهاجم برتغالي واعد وُلد في 10 يونيو من عام 1999، من أصول أنجولية، انضم لأكاديمية سبورتينج لشبونة وهو في التاسعة من عمره، وظهرت موهبته مبكراً حيث يتحدث عنه إحدى مدربيه السابقين ويُدعى "تياجو فيرنانديس" ويقول: قابلته وهو في الرابعة عشر من عمره، وقليلين من فهموا طريقة لعبه، كان يفعل أشياء لا يستطيع أحد غيره فعلها، ولكنه لازال ينسى أين يتمركز على أرض الملعب.

حصل لياو على فرصته مع الفريق الأول بعد أن أُصيب كلا المهاجم الإيفواري دومبيا، في مباراة القمة ضد بورتو أصبح هو أصغر لاعب في تاريخ لشبونة يسجل هدفاً في مرمى التنين، وفي عام 2018 انضم مجاناً لصفوف ليل الفرنسي ووقع عقداً لمدة خمس سنوات، وكانت بدايته موفقة حيث استطاع تسجيل أولى أهدافه في ثاني مبارياته معهم، وتحديداً في لقاء كان.

شارك لياو مع الفئات العمرية المختلفة لمنتخب البرتغال مروراً بمنتخب تحت 16 عاماً حتى فئة تحت 21 عاماً والذي لعب معهم وهو في الثامنة عشر من عمره، عندما تم استدعائه لهم في نوفمبر من عام 2017 وشارك ضد رومانيا في مباراة التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2019 التي انتهت بالتعادل الإيجابي لكل فريق.

الفرق التي لعب لها رفائيل لياو:

الفريق الفترة المباريات الأهداف التي سجلها سبورتينج لشبونة 2018 3 1 ليل 2019 24 8

هل أخطا رفائيل لياو في الرحيل مبكراً عن سبورينج لشبونة؟

استغل رفائيل لياو فرصة هجوم بعض المشجعين وعددهم 50 تقريباً على بعض من لاعبي سبورتينج لشبونة في مقر تدريبات الفريق في تلك الحادثة الشهيرة التي وقعت مؤخراً، من أجل أن يطالب بفسخ عقده على غرار بعض اللاعبين الذين لم يفوتوا الحادثة من أجل الهروب من النادي والانضمام لأي فريق آخر، لأن القانون كان يمنحهما الحق بالرحيل مجاناً بسبب تعرضهم للاعتداء.

لم يشارك لياو مع الفريق الأول في الدوري البرتغالي سوى في ثلاث مباريات فقط، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر، وعلى الرغم من موهبته الكبيرة ولكن من المبكر جداً الحكم على لاعب لم يلعب موسم واحد كامل في أعلى المستويات، ولكن ليل قدم له عرضاً ووافق عليه اللاعب، ليشارك في الدوري الفرنسي ويسجل 8 أهداف في 24 مباراة في موسم أول جيد برغم معاناته مع الإصابات.

يُعرف عن سبورتينج لشبونة بأنه نادي صعب للغاية في المفاوضات عندما يسعى أي فريق لضم نجم من نجومه، ومن ينسى ما حدث مع اللاعب أدريان سيلفا؟ والذي تأخر انتقاله لليستر سيتي لميركاتو كامل بسبب مماطلة ناديه في المناقشات، مع وجود شرط جزائي بقيمة 45 مليون يورو في عقد لياو ، قام وكيل أعماله بحثه على استغلال الموقف والرحيل، ولكنها خطوة غير موفقة في رأي الرئيس السابق لسبورتينج "سوزا سينترا" الذي كان يرى بأنه كان يمكنه الانتقال إلى ريال مدريد وليس ليل!.

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هل يستطيع رفائيل لياو حل الأزمة الهجومية لميلان ؟

تعاقد ميلان في السنوات القليلة الماضية مع أكثر من مهاجم ولكن أغلبهم فشل في إثبات قدرته على تحمل مسئولية هجوم العملاق الإيطالي، حيث يعتبر الكولومبي باكا هو أخر لاعب للفريق تمكن من تسجيل أكثر من 10 أهداف في الموسم وذلك في موسم 2016-17، منذ ذلك الحين لم يتخطى أي مهاجم لميلان 10 أهداف في الموسم الواحد، وهو ما يوضح الأزمة التي يعاني منها الفريق.

نجح ميلان في ضم بيونتيك في يناير الماضي وقدم البولندي أداء أكثر من مميز واستطاع تسجيل 9 أهداف في 18 مباراة، ولكن طريقته تتشابه إلى حد كبير مع الثنائي "أندريه سيلفا" الذي أُعير إلى إشبيلية وكذلك ابن النادي "باتريك كوتروني" الذي اقترب من الانضمام لصفوف وولفرهامبتون الإنجليزي، يتشابه هذا الثلاثي في كونهم مهاجمين صندوق، يمتلكوا قوة بدنية كبيرة وقدرة على إنهاء الفرص، دون امتلاك أي مهارة آخرى.

هذا ما سيكون متاحاً مع رفائيل لياو الذي يمتلك قدرات مميزة بالكرة وبدونها، مهاري وسريع للغاية لدرجة جعلت الكثيرين يقوموا بتشبيهه بالفرنسي كيليان مبابي، خاصةً وأن الكثيرين يتوقعوا له مستقبل كبير وأن يكون هو أمل هجوم المنتخب البرتغالي في السنوات القليلة المقبلة بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على الدون.

رفائيل لياو .. مبابي أم كريستيانو رونالدو جديد؟

على الرغم من أنه في بداية مسيرته ولكن تمت مقارنة لياو بأثنين من أبرز لاعبي العالم في الوقت الراهن، وهو الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس حالياً، وكذلك النجم الواعد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو ما يوضح مدى الثقة والإيمان في قدرة اللاعب البرتغالي الذي لازال لم يحصل على فرصته لإظهار كل قدراته بعد.

يتحدث "تياجو فيرنانديس" إحدى مدربيه السابقين عنه ويقول أن لياو أفضل لاعب في تاريخ أكاديمية سبورتينج لشبونة على الرغم أن رونالدو خرج منها أيضاً، ويبرر حجته بأن مهاجم ليل في هذا العمر كان أفضل من الدون لأنه تمكن من اللعب في الفريق الأول وهو في الثامنة عشر من عمره ونجح في تسجيل هدف رائع في مرمى "إيكر كاسياس" أسطورة ريال مدريد سابقاً.

تواصلت مقارنة اللاعب بأبرز النجوم حتى بعد انضمامه لليل وجاء الدور على رئيس النادي الفرنسي "جيرارد لوبيز" الذي تحدث عنه قائلاً: إنه مبابي البرتغالي، ولكن اللاعب نفسه رفض مثل هذه التشبيهات وصرح: مبابي هو مبابي، هو لاعب لا يُصدق، إنه يبلغ من العمر 20 عاماً فقط ومع ذلك أثبت نفسه بقوة، ولكن أنا رفائيل لياو ويجب أن أظهر قدراتي وأتطور مع فريق ليل.