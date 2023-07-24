سوق الانتقالات: جميع صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2023

أحمد الغنام
Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Jude Bellingham, Mason Mount GFXGoal / Social
انتقالاتالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الألماني - بوندسليجاالدوري الإيطالي - سيري آالدوري الفرنسي - ليج 1بايرن ميونخريال مدريدبرشلونةباريس سان جيرمانمانشستر يونايتدميلانإنتر ميلانفيارياليوفنتوسبوروسيا دورتموندتوتنهاممانشستر سيتيأرسنالتشيلسيروماليفربولأتليتكو مدريد

تعرف على كل الصفقات الرسمية التي عقدتها الأندية الأوروبية في الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية 2023.

مع نهاية كل موسم من الدوريات الأوروبية خاصة الخمسة الكبرى، تبدأ إثارة جديدة من نوعها هي الخاصة بسوق الانتقالات الصيفية، والتي تنطلق حتى قبل فتح النافذة.

تسعى الأندية خلال الميركاتو الصيفي في كل عام إلى تدعيم صفوفها بأبرز الأسماء المتاحة، وتخرج العديد من الشائعات المرتبطة بسوق الانتقالات، والتي تربط بعض اللاعبين بأندية بعينها.

ويبدو أن الصيف الحالي سيشهد ثورة حقيقية في العديد من الأندية، خاصة تلك التي لم تقدم الأداء المنتظر منها خلال الموسم الماضي، حيث تحركت عدة أندية بالفعل وأبرمت العديد من الصفقات القوية حتى الآن.

لكن لا صوت يعلو حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية 2023 على قصة كيليان مبابي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث من المتوقع أن نشهد صيفًا طويلًا يمكن أن نتعرف فيه أخيرًا على مستقبل قائد منتخب فرنسا.

في هذا التقرير من جول، نستعرض معًا كل الصفقات التي قامت بها الأندية الأوروبية في الدوريات الخمسة الكبرى خلال سوق الانتقالات الصيفية 2023:

  1. الدوري الإنجليزي الممتاز
  2. الدوري الإسباني
  3. الدوري الإيطالي
  4. الدوري الألماني
  5. الدوري الفرنسي


 صفقات الدوري الإنجليزي الممتاز في ميركاتو صيف 2023

آرسنال:

تعاقدات صيف 2023:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
كاي هافيرتستشيلسي70 مليون يورو
يوريان تيمبرأياكس40 مليون يورو
ديكلان رايسوست هام116 مليون يورو

الراحلون من آرسنال:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
بابلو ماريمونزا4.9 ملايين يورو
إينزلي ميتلاند نايلزلم يعلن بعدانتهاء عقد
جرانيت جاكاباير ليفركوزن23 مليون يورو

تشيلسي

تعاقدات صيف 2023:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
كريستوفر نكونكولايبزيج60 مليون يورو
نيكولاس جاكسونفياريال37 مليون يورو
دييجو موريرابنفيكاانتقال حر
آنخيلوسانتوس15 مليون يورو

الراحلون عن تشيلسي:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
كاي هافيرتسآرسنال70 مليون يورو
ميسون ماونتمانشستر يونايتد64.2 مليون يورو
ماتيو كوفاتشيتشمانشستر سيتي29.1 مليون يورو
خاليدو كوليباليالهلال السعودي23 مليون يورو
إدوارد مينديالأهلي السعودي18.5 مليون يورو
روبن لوفتوس تشيكميلان 16 مليون يورو
نجولو كانتيالاتحاد السعوديانتقال حر
تيموي باكايوكولم يعلن بعدانتهاء عقد
سيزار أثبيليكويتاأتلتيكو مدريدانتهاء عقد

عبد الرحمن بابا

باوكانتهاء عقد
كريستيان بولسيتشميلان20 مليون يورو
بير أوباميانجمارسيلياانتهاء عقد

ليفربول

تعاقدات صيف 2023:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
أليكسيس ماك أليستربرايتون42 مليون يورو
دومينيك سوبوسلايلايبزيج70 مليون يورو

الراحلون عن ليفربول:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
نابي كيتافيردر بريمنانتقال حر
جوردان هندرسونبرايتونانتقال حر
روبيرتو فيرمينوالأهلي السعوديانتقال حر
أليكس أوكسليد تشامبرلينلم يعلن بعدانتهاء عقد
كالفين رامزيبريستونإعارة
فابيو كارفاليولايبزيجإعارة
ريس ويليامزأبردينإعارة
أرتور ميلويوفنتوسانتهاء إعارة

مانشستر يونايتد

تعاقدات صيف 2023:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
ميسون ماونتتشيلسي64.2 مليون يورو
جوني إيفانزليستر سيتيانتقال حر
أندريه أوناناإنتر52.5 مليون يورو

الراحلون عن مانشستر يونايتد:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
دافيد دي خيالم يعلن بعدانتهاء عقد
زيدان إقبالأوتريختمليون يورو
فيل جونزلم يعلن بعدانتهاء عقد
أكسيل توانزيبيلم يعلن بعدانتهاء عقد
جاك بوتلاندكريستال بالاسانتهاء إعارة
فاوت فيخورستبيرنليانتهاء إعارة
مارسيل زابيتسربايرن ميونخانتهاء إعارة
أليكس تيليسالنصر السعودي7 مليون يورو

مانشستر سيتي

تعاقدات صيف 2023:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
ماتيو كوفاتشيتش

تشيلسي

29.1 مليون يورو

الراحلون عن مانشستر سيتي:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
إلكاي جوندوانبرشلونةانتقال حر
بنجامين مينديلوريانانتقال حر
ناهويل بوستوستاليريس-
يانجل هيريراجيرونا5 ملايين يورو

توتنهام

تعاقدات صيف 2023:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
جيمس ماديسونليستر سيتي46.3 مليون يورو
بيدرو بوروسبورتينج لشبونة40 مليون يورو
ديان كولوشيفسكييوفنتوس30 مليون يورو
جولييلمو فيكاريوإمبولي20 مليون يورو
مانور سولومونشاختارانتقال حر

الراحلون عن توتنهام:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
هاري وينكسليستر سيتي11.6 مليون يورو
لوكاس مورالم يعلن بعدانتهاء عقد
كليمون لونجليهبرشلونةانتهاء إعارة
أرناوت دانجومافياريالانتهاء إعارة

نيوكاسل

تعاقدات صيف 2023:

اللاعبالنادي قيمة الصفقة
ساندرو توناليميلان64 مليون يورو
يانكوبا مينتيهأودنسه8 ملايين يورو

الراحلون من نيوكاسل:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
كريس وودنوتنجهام فورست17 مليون يورو
سياران كلاركلم يعلن بعدانتهاء عقد
جارانج كوللم يعلن بعدانتهاء عقد
ماتي لونجستافلم يعلن بعدانتهاء عقد


 صفقات أندية الدوري الإسباني في صيف 2023

ريال مدريد:

تعاقدات صيف 2023:

اللاعبقيمة الصفقةالنادي
جود بيلينجهام103 ملايين يوروبوروسيا دورتموند
فران جارسيا5 ملايين يورورايو فاييكانو
خوسيلو500 ألف يورو (إعارة )إسبانيول
أردا جولر20 مليون يوروفنربخشه

الراحلون عن ريال مدريد

اللاعبقيمة الصفقةالنادي
كريم بنزيماانتهاء عقدالاتحاد السعودي
إيدين هازاردفسخ عقدلم يحدد بعد
ماريانو ديازانتهاء عقدلم يحدد بعد
ماركو أسينسيوانتهاء عقدباريس سان جيرمان

برشلونة:

تعاقدات صيف 2023:

أبرم برشلونة صفقة هامة هذا الصيف بالحصول على عقد البرازيل فيتور روكي بدءًا من الموسم بعد المقبل 2024-2025.

اللاعبالناديقيمة الصفقة
إلكاي جوندوانمانشستر سيتيانتقال حر

إينييغو مارتينيز

أتلتيك بيلياوانتقال حر
ميكايل فايكوستوسا زغرب4 ملايين يورو
أوريول روميوجيرونا4.5 ملايين يورو

الراحلون عن برشلونة:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
أنطوان جريزمانأتلتيكو مدريد20 مليون يورو
ترينكاوسبورتينج لشبونة7 ملايين يورو
سيرجيو بوسكيتسإنتر مياميانتقال حر
جوردي ألباإنتر مياميفسخ عقد
صامويل أومتيتيليلفسخ عقد
بابلو توريجيروناإعارة

أتلتيكو مدريد:

صفقات صيف 2023:

اللاعبالنادي قيمة الصفقة
أنطوان جريزمانبرشلونة20 مليون يورو
خافي جالانسيلتا فيجو5 ملايين يورو
سيزار أثبيليكويتاتشيلسيمجانًا
كاجلار سويونكوليستر سيتيمجانًا
سانتياجو مورينوراسينج كلوب2.7 مليون يورو

الراحلون عن أتلتيكو مدريد:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
رينان لوديمارسيليا13 مليون يورو
جيفري كوندوجبيامارسيليا8 ملايين يورو
مانو سانشيزسيلتا فيجوانتقال حر
جافي سيرانوشتورم جراتسإعارة
مات دوهيرتيوولفرهامبتونانتهاء عقد
ماتيوس كونهاوولفرهامبتون50 مليون يورو
خوان مانويل سانابرياسان لويس-

فياريال:

صفقات صيف 2023:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
رامون تيراتسجيرونا2.5 مليون يورو
سانتي كوميسانارايو فاييكانوانتقال حر
إلياس أخوماشبرشلونةانتقال حر
دينيس سواريزسيلتا فيجوانتقال حر
بن ديازبلاكبيرنانتقال حر

الراحلون عن فياريال :

اللاعبالناديقيمة الصفقة
نيكولاس جاكسونتشيلسي37 مليون يورو
بولاي دياساليرنيتانا12 مليون يورو
مانو مورلانيسمايوركا4 ملايين يورو
جيوفاني لو سيلسوتوتنهامانتهاء إعارة
باو توريسأستون فيلا33 مليون يورو
رامون تيراتسجيروناانتهاء إعارة
فيسينتي إيبوراأولمبياكوسانتقال حر
إيفان مارتنجيرونا2 مليون يورو
أرنوت دانجوماإيفرتون4.2 مليون يورو

إشبيلية:

صفقات صيف 2023:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
لويك باديرين12 مليون يورو
أدريا بيدروساإسبانيولانتقال حر

الراحلون عن إشبيلية :

اللاعبالناديقيمة الصفقة
بابي جايمارسيلياانتهاء إعارة
بريان خيل توتنهام انتهاء إعارة
أليكس تيليسمانشستر يونايتدانتهاء إعارة

 صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو صيف 2023

يوفنتوس:

تعاقدات صيف 2023:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
مويس كينإيفرتون30 مليون يورو
مانويل لوكاتيليساسوولو30 مليون يورو
تيموثي وياليل11.3 مليون يورو
أركاديوش ميليكمارسيليا6.3 ملايين يورو

الراحلون عن يوفنتوس:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
أنخيل دي ماريابنفيكاانتهاء عقد
خوان كوادرادوإنترانتهاء عقد

ديان كولوشيفسكي

توتنهام30 مليون يورو
رادو دراجوشينجنوى5.5 ملايين يورو
لياندرو باريديسباريس سان جيرمانانتهاء إعارة
ارتور ميلوفيورنتينا2 مليون يورو

إنتر:

تعاقدات صيف 2023:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
ماركوس تورامبوروسيا مونشنجلادباخانتقال حر
كريستيان أسلانيإمبولي10 ملايين يورو
فرانشيسكو أتشيربيلاتسيو3.5 ملايين يورو

يان أوريل بيسي

آرهوس7 ملايين يورو
رافاييلي دي جيناروجوبيوانتقال حر
خوان كوادرادويوفنتوسانتقال حر
دافيدي فراتيزيساسوولوإعارة (6 ملايين يورو)

الراحلون عن إنتر:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
روميلو لوكاكوتشيلسيانتهاء إعارة
راؤول بيلانوفاكالياريانتهاء إعارة
روبيرتو جالياردينيلم يعلن بعدانتهاء عقد
سمير هاندانوفيتشلم يعلن بعدانتهاء عقد
أليكس كوردازلم يعلن بعدانتهاء عقد
دالبرتلم يعلن بعدانتهاء عقد
ميلان شكرينيارباريس سان جيرمانانتهاء عقد
دانيلو دامبروزيولم يعلن بعدانتهاء عقد
ماتيا زانوتيسانت جالينإعارة
إدين دجيكوفنربخشهانتقال حر
لورينزو بيرولاساليرنيتانا5 ملايين يورو
أندريا بينامونتيساسوولو20 مليون يورو
مارسيلو بروزوفيتشالنصر السعودي18 مليون يورو
صامويل مولاتييريساسوولو6 ملايين يورو
أندي هوتيماجدبورج250 ألف يورو
أندريه أونانامانشستر يونايتد52.5 مليون يورو

ميلان

تعاقدات صيف 2023:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
روبن لوفتوس تشيكتشيلسي16 مليون يورو
ماركو سبورتيلوأتالانتاانتقال حر
لوكا روميرولاتسيوانتقال حر
كريستيان بوليسيتشتشيلسي20 مليون يورو
تيجاني ريجنديرزألكمار19 مليون يورو
نوا أوكافورسالزبورج14 مليون يورو

الراحلون عن ميلان:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
ساندرو تونالينيوكاسل يونايتد64 مليون يورو
زلاتان إبراهيموفيتش--اعتزال
تشيبريان تاتاروشانولم يعلن بعدانتهاء عقد
براهيم ديازريال مدريدانتهاء إعارة
تيموي باكايوكوتشيلسيانتهاء إعارة
سيرجينيو ديستبرشلونةانتهاء إعارة
أستير فرانكسفولفسبورجانتهاء إعارة
دانييل مالدينيإمبوليإعارة
ماركو ناستيباريإعارة

نابولي

تعاقدات صيف 2023:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
جياكومو راسبادوريساسوولو 26 مليون يورو
جيوفاني سيميونيهيلاس فيرونا12 مليون يورو

الراحلون عن نابولي:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
أندريا بيتانيامونزا10 ملايين يورو
سيباستيانو لوبيرتوإمبولي2.5 مليون يورو
أنطونيو فيرجاراريجيناإعارة
تانجي ندومبيليتوتنهامانتهاء إعارة
بييرلويجي جولينيأتالانتاانتهاء إعارة
كريم زدادكةلم يعلن بعدانتهاء عقد
دافيدي مارفيلالم يعلن بهدانتهاء عقد
مين كيم جايبايرن ميونخ50 مليون يورو

روما

تعاقدات صيف 2023:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
حسام عوارليونانتقال حر
إيفان نديكاآينتراخت فرانكفورتانتقال حر
رامسيس كريستينسنليدز يونايتدإعارة

الراحلون عن روما:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
جاستن كلويفرتبورنموث11.2 مليون يورو
بنجامين تاهيروفيتشأياكس7.5 ملايين يورو
كريستيان فولباتوساسوولو7.5 ملايين يورو
كارليس بيريزسيلتا فيجو5.2 ملايين يورو
جورجينيو فاينالدومباريس سان جيرمانانتهاء إعارة
مادي كاماراأولمبياكوسانتهاء إعارة
دييجو يورنتيليدز يونايتدانتهاء إعارة


 صفقات أندية الدوري الألماني في صيف 2023

بايرن ميونخ:

المنضمون لبايرن ميونخ:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
كونارد لايمرلايبزيجانتقال حر
رافاييل جيريروبوروسيا دورتموندانتقال حر
كيم مين جايبايرن ميونخ50 مليون يورو

الراحلون من بايرن ميونخ:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
دالي بليندجيروناانتهاء عقد
جواو كانسيلومانشستر سيتيانتهاء إعارة
لوكاس هيرنانديزباريس سان جيرمان45 مليون يورو
برايت أري مبيهانوفرانتهاء عقد
مارسيل زابيتسربوروسيا دورتموند19 مليون يورو

بوروسيا دورتموند:

المنضمون لبوروسيا دورتموند:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
فيليكس نميتشافولفسبورج30 مليون يورو
رامي بن سبعينيبوروسيا مونشنجلادباخانتقال حر
مارسيل زابيتسربايرن ميونخ19 مليون يورو

الراحلون من بوروسيا دورتموند:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
جود بيلينجهامريال مدريد103 ملايين يورو
أنسجار كناوفآينتراخت فرانكفورت5 ملايين يورو
محمود داوودبرايتونانتقال حر
رافاييل جيريروبايرن ميونخانتقال حر
أنتوني موديستلم يعلن بعدانتهاء عقد

فيليكس باسلاك

بوخومانتهاء عقد
لوكا أونبيهاونفيرلانتهاء عقد

لايبزيج:

المنضمون إلى لايبزيج:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
لويس أوبيندالانس43 مليون يورو
كريستوف بومجارتنرهوفنهايم24 مليون يورو
بنجامين سيسكوسالزبورج24 مليون يورو
نيوكلاس سيوالدسالزبورج20 مليون يورو
ليوبولد زينجرلبادربورنانتقال حر
فابيو كارفاليوليفربولإعارة
تشافي سيمونزباريس سان جيرمانإعارة
الشدالي بيتشيابوباريس سان جيرمان15 مليون يورو

الراحلون من لايبزيج:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
دومينيك سوبوسلايليفربول70 مليون يورو
كريستوفر نكونكوتشيلسي60 مليون يورو
جوسيب مارتينيزجنوى3 ملايين يورو
كونارد لايمربايرن ميونخانتقال حر
عبده ديالوباريس سان جيرمانانتهاء إعارة

أورجان نايلاند

لم يعلن بعدانتهاء عقد
توم كراوسماينز5 مليون يورو

 صفقات أندية الدوري الفرنسي في صيف 2023

باريس سان جيرمان:

المنضمون لباريس سان جيرمان:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
ماركو أسينسيوريال مدريدمجانًا
ميلان شكرينيارإنترمجانًا
لوكاس هيرنانديزبايرن ميونخ45 مليون يورو
مانويل أوجارتيسبورتينج لشبونة60 مليون يورو
كانج إن ليريال مايوركا22 مليون يورو
هوجو إيكتيكيريمس28.5 مليون يورو
تشافي سيمونزآيندهوفن4 ملايين يورو
شير ندوربنفيكامجانًا

الراحلون من باريس سان جيرمان:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
جونيور دينا إبيمبيآينتراخت فرانكفورت6.5 ملايين يورو
ليونيل ميسيإنتر مياميانتقال حر
سيرخيو راموسلم يعلن بعدانتهاء عقد
تشافي سيمونزلايبزيجإعارة
الشدالي بيتشيابولايبزيج15 مليون يورو

مارسيليا:

المنضمون إلى مارسيليا:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
روسلان مالينوفسكيأتالانتا10 ملايين يورو
أمين حارثشالكه5 ملايين يورو
جيفري كوندوجبياأتلتيكو مدريد8 ملايين يورو
رينان لوديأتلتيكو مدريد13 مليون يورو
بير أوباميانجتشيلسيمجانًا

الراحلون من مارسيليا:

اللاعبالناديقيمة الصفقة
لويس سواريزألميريا8 ملايين يورو
أركاديوش ميليكيوفنتوس6.5 ملايين يورو
نيمانيا رادونيتشتورينو1.7 مليون يورو
كيفن ستروتمانجنوىانتقال حر
أليكسيس سانشيزلم يعلن بعدانتهاء عقد
سياد كولاسيناكلم يعلن بعدانتهاء عقد
إريك باييمانشستر يونايتدانتهاء إعارة
نونو تافاريسآرسنالانتهاء إعارة

موناكو:

المنضمون إلى موناكو:

اللاعبالنادي قيمة الصفقة
روماريك إتونديباريس سان جيرمانانتقال حر
إيدان ديوبمارسيليا-
فيليب كوهنسالزبورج10 ملايين يورو

الراحلون من موناكو: 

اللاعبالناديقيمة الصفقة
بيليهلم يعلن بعدانتهاء عقد
ألكساندر نوبلبايرن ميونخانتهاء إعارة
مالانج سارتشيلسيانتهاء إعارة
آرثر زاجريإكسلسيور-

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