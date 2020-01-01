باريس يضغط لخطف جناح ريال مدريد

ليس المحاولة الأولى للتعاقد مع اللاعب

قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الدخول في مفاوضات لضم تاكيفوسا كوبو لاعب ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ريال تعاقد مع صاحب الـ19 سنة الصيف الماضي، مع بند جزائي في عقده قيمته 250 مليون يورو، لإحباط أي محاولة للتعاقد معه.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت اهتمام باريس بضم اللاعب هذا الصيف، رغم اعتباره أحد نجوم المستقبل لدى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

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باريس سبق وأن حاول التعاقد مع اللاعب قبل انتقاله إلى ريال مدريد، ولكن كوبو فضل النادي الإسباني، رغم العرض المالي الضخم من النادي الفرنسي براتب سنوي تصل قيمته إلى 4 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن هناك 29 نادياً أرسلوا خطابات لريال من أجل التعاقد مع اللاعب المعار لصفوف ريال مايوركا، منها لاتسيو وأياكس وريال بيتيس وميلان وريال سوسييداد.

ويأتي ذلك نظراً لعدم وضوح موقف كوبو حتى الآن من الانضمام للفريق الأول لريال الموسم القادم 2020/2021 أو خوضه تجربة إعارة جديدة بفريق آخر.

وهو ما يسعى ليوناردو المدير الرياضي لباريس لاستغلاله، طمحاً في ضم الموهبة اليابانية بمقابل أقل بكثير من الشرط الجزائي في عقده.

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ومن جانبه قد يرفض فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني هذه الصفقة، نظراً للشعبية الكبيرة لكوبو في بلاده، حيث تعتبر مباريات مايوركا هي الأعلى مشاهدة هناك بسببه، كما استفاد ريال كذلك بمضاعفة متابعيه من اليابان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

يذكر أن كوبو الذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن بشكل أكبر، نجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم في 28 مباراة، خلال فترة إعارته مع مايوركا هذا الموسم.