سوق الانتقالات الصيفية 2023: متى يبدأ وينتهي الميركاتو في الدوريات الأوروبية؟

يقدم جول كل ما تريد معرفته عن سوق الانتقالات الصيفية 2023، مواعيد بدء وانتهاء الميركاتو في أوروبا؟

هناك العديد من التطورات والتغيرات التي شهدتها كرة القدم في السنوات الأخيرة، أبرزها أسعار اللاعبين التي ارتفعت بشكلٍ جنوني وساهمت في زيادة شعبية اللعبة، وأصبح على إثرها العديد من محبي المستديرة حول العالم يترقبون موعد فتح وانتهاء سوق الانتقالات سواءً الصيفية أو الشتوية.

ومع اقترابنا من نهاية الموسم الحالي، تستهدف الفرق الأوروبية تدعيم صفوفها بالعديد من اللاعبين المميزين، خاصة مع أنباء رحيل الكثير من النجوم عن فرقهم.

هذا الصيف من المؤكد أننا سنشهد بعض الصفقات الأكبر، وقد بدأت سخونة الميركاتو حتى قبل فتح نافذة الانتقالات.

ويقدم موقع جول العربي كل ما تريد معرفته عن مواعيد سوق الانتقالات الصيفية 2023، متى يفتح، ومتى يغلق في الدوريات الخمس الكبرى؟

متى يبدأ وينتهي الميركاتو الصيفي 2023 في الدوريات الأوروبية؟

من المنتظر أن تفتح نافذة الانتقالات في الدوري الإنجليزي يوم السبت 10 يونيو 2023 وتستمر حتى 1 سبتمبر، وكذلك سيكون نفس الموعد بالنسبة للدوري الفرنسي.

وعلى عكس العام الماضي، من المنتظر أن يتأخر موعد فتح نافذة الانتقالات في الدوري الإسباني، الإيطالي، والألماني حتى السبت الأول من شهر يوليو، على أن يتم غلق باب التعاقدات في الأول من سبتمبر.

الدوري موعد فتح سوق الانتقالات موعد نهاية سوق الانتقالات الدوري الإنجليزي 10 يونيو 2023 1 سبتمبر 2023 الدوري الإسباني 1 يوليو 2023 1 سبتمبر 2023 الدوري الإيطالي 1 يوليو 2023 1 سبتمبر 2023 الدوري الألماني 1 يوليو 2023 1 سبتمبر 2023 الدوري الفرنسي 10 يونيو 2023 1 سبتمبر 2023