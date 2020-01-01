رسميًا | الرائد يدعم دفاعه بثنائي القادسية والفيصلي

الصفقات تتوالي في الدوري السعودي

أعلن الرائد السعودي رسميًا اليوم الثلاثاء التعاقد مع المدافعين، عقيل بلغيث من الفيصلي وفواز فلاتة من القادسية، لدعم خط دفاعه الذي استقبل هذا الموسم 25 هدفًا في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعد دفاع الرائد الأضعف بين فرق الدوري السعودي عقب 14 جولة من البطولة بعد الثلاثي المتذيل لجدول الترتيب، الفتح برصيد 29 هدفًا والعدالة بـ31 هدفًا وضمك بـ32 هدفًا.

انتظام الدوسري وعطيف وغياب جوميس عن مران الهلال استعدادًا للاتفاق

وأوضح حساب الرائد على تويتر أن رئيس النادي فهد المطوع وقع مع عقيل بلغيت صاحب الـ32 عامًا عقدًا يمتد لمدة عامين، وهي نفس المدة التي تضمنها عقد فواز فلاتة صاحب الـ30 عامًا.

وبدأ بلغيت مسيرته الاحترافية في كرة القدم مع الفيصلي عام 2007 قبل أن يرتدي قميص الأهلي عام 2012 ويقضي معه 6 مواسم انتهت بالعودة لناديه الأول في أغسطس 2018، وقد خاض معه منذ عودته 21 مباراة منهما 18 في الموسم الماضي و3 في الجاري.

الرائد يحظى بموسم ممتاز في الدوري السعودي، إذ حقق 8 انتصارات وتعادلين ولم يخسر سوى 4 مباريات كانت أمام الاتحاد على ملعبه والهلال والنصر والتعاون خارج ملعبه.

الفريق القصيمي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب البطولة برصيد 26 نقطة وبفارق الأهداف عن الأهلي وفارق 4 نقاط فقط عن الهلال والنصر في الصدارة، علمًا أن بطل آسيا له مباراة مؤجلة سيخوضها أمام الفيصلي يوم الإثنين 20 يناير الجاري.