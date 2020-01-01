رسميًا | أيمن المثلوثي يفسخ عقده مع العدالة بالتراضي

حارس المرمى سيبحث عن وجهة أخرى

أعلن فريق العدالة السعودي رسميًا فسخ عقده حارس مرماه التونسي أيمن المثلوثي بالتراضي، ذلك عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وتوصل الطرفان لاتفاق حول فسخ العقد بالتراضي خلال اجتماع جرى مؤخرًا، وقد مُنح اللاعب مخالصة مالية وتم إنهاء كافة المتعلقات المالية الخاصة به.

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وقدمت إدارة العدالة برئاسة عبد العزيز المضحي شكرها للمثلوثي على جهده وعمله مع الفريق خلال الفترة الماضية، وتمنوا له النجاح والتوفيق في مسيرته الرياضية القادمة.

حارس المرمى التاريخي للنجم الساحلي التونسي كان قد انضم للعدالة قادمًا من الإفريقي التونسي خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير، لكنه خرج من الحسابات بعد المردود المتواضع الذي قدمه خلال 9 مباريات في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

واستقبل مرمى المثلوثي 16 هدفًا ولم يستطع الحفاظ على نظافة شباكه سوى في مباراة واحدة في الدوري السعودي، ولذا قرر المدرب ناصيف البياوي استبعاده من اللعب والاعتماد على حارس المرمى السعودي "علي المزيدي"، الذي حرس مرمى الفريق خلال مواجهات النصر والرائد والهلال.

استقبال المزيدي 11 هدفًا خلال المباريات الثلاثة وخاصة 7 أهداف أمام الهلال أعادت المثلوثي للتشكيل الأساسي ومنحته فرصة لعب مباراته الـ11 والأخيرة له مع الفريق في الدوري السعودي، وكانت ضد الفيحاء في الجولة الأخيرة من البطولة وانتهت بالتعادل 1-1.

يُذكر أن المثلوثي الذي لعب ما يقرب من 73 مباراة مع منتخب تونس قد خاض تجربة سابقة في الدوري السعودي كانت مع الباطن خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2018.