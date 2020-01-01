الاتحاد يُسجل أنيس البدري وينتظر بطاقة برونو أوفيني

البدري سيلعب ضد العدالة

سجل الاتحاد لاعبه الجديد "أنيس البدري" في قائمته المحلية ليمنحه فرصة خوض مباراة العدالة في الجولة الـ15 والختامية لمرحلة الذهاب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

الاتحاد كان قد تعادل مؤخرًا مع أولمبيك آسفي المغربي 1-1 في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال ، وقد بدأ على الفور الاستعداد لمباراة العدالة التي يأمل أن يظهر خلالها بوجه جديد خاصة مع الصفقات الشتوية القوية التي أبرمها النادي.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الإدارة الاتحادية سجلت الجناح الذي انضم للفريق الأسبوع الماضي قادمًا من الترجي التونسي في قائمتها المحلية بدلًا من كارلوس فيلانويفا الذي انتقل للفيحاء، ليكون متاحًا لدى المدرب هينك تين كات للاستعانة به خلال مباراة السبت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وتنتظر الإدارة وصول بطاقة المدافع البرازيلي برونو أوفيني من ناديه السابق "الوكرة القطري"، ويعتزم النادي طلب إصدار بطاقة مؤقتة من الفيفا حال لم تصل البطاقة من النادي القطري خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأوضحت الرياضية أن النادي الغربي يعتزم قيد أوفيني في قائمته المحلية بدلًا من أحد الأسماء المرجح خروجها من النادي بالإعارة خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري، ذلك لضمان تواجده أمام العدالة.