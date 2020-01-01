أخبار برشلونة: صفقة لاوتارو في مهب الريح وبيانيتش يرفض السيتي وباريس

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 7 يونيو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 7 يونيو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأحد 7 يونيو 2020:

راكيتيتش يؤكد بقائه في برشلونة

حاول إيفان راكيتيتش القضاء على التكهنات بشأن مستقبله من خلال تأكيده على أنه سيبقى في برشلونة الموسم المقبل.

وأكد أنه باقٍ في الكامب نو حتى نهاية عقده الحالي في صيف 2021، وذلك على الرغم من الأخبار التي ربطته بالعودة إلى إشبيلية مع بداية سوق الانتقالات.

لكن الكرواتي قال إنه لن يذهب إلى أي مكان هذا الصيف على الرغم من أنه ليس سعيدًا بقلة مشاركته مع الفريق.

بيانيتش يرفض باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

وفقًا لماركا، رفض لاعب خط وسط يوفنتوس ميراليم بيانيتش عرضين من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بسبب رغبته في الانضمام لبرشلونة مع بداية سوق الانتقالات.

البلاوجرانا حريص على التوقيع مع البوسني الدولي، لكن المحادثات بين الجانبين لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن انضمامه رسميًا.

سعى كل من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان للاستفادة من تعثر المفاوضات بالتحرك نحو بيانيتش، لكنه رفض جميع تلك المحاولات.

جيريرو مطلوب في برشلونة

حسبما أفادت A Bola، فإن مدافع بوروسيا دورتموند رافائيل جيريرو متواجد على قائمة المطلوبين في برشلونة مع بداية سوق الانتقالات الصيفية.

يخطط البلاوجرانا لإدراج جونيور فيربو في صفقة لاوتارو مارتينيز من الإنتر، وفي حالة رحيله سيحتاج الكتلان لضم ظهير أيسر جديد.

يرى حامل لقب الدوري الإسباني في البرتغالي بديلاً مناسبًا، على الرغم من توقيعه على عقدٍ جديد مع دورتموند يمتد حتى عام 2023.

برشلونة يوجه اهتمامه نحو نجم ليون

وفقًا لدون بالون، فإن لاعب خط وسط ليون برونو جيمارايش مطلوب في برشلونة مع بداية سوق الانتقالات.

يرى البلوجرانا في اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بديل مثالي لسيرجيو بوسكيتس، الذي يقترب من المراحل الأخيرة من مسيرته ببلوغه سن الـ31.

شارك جيمارايش في خمس مباريات مع الفريق الفرنسي منذ انضمامه من أتلتيكو باراناينسي في يناير.

برشلونة قد يفشل في ضم لاوتارو هذا الصيف

أشارت ماركا إلى أن تأخر برشلونة في ضم لاوتارو مارتينيز من إنتر يمكن أن يؤدي إلى خسارة الكاتالوني للمهاجم.

يراقب ريال مدريد ومانشستر يونايتد الأرجنتيني عن كثب، ويمكن أن يقدم أحدهما على التعاقد معه مع بداية سوق الانتقالات.

برشلونة يبدأ مفاوضات تجديد عقدي ميسي وتير شتيجن

بدأ ليونيل ميسي ومارك أندريه تير ستيجن محادثات مع برشلونة بشأن تمديد عقودهما حسب تقارير موندو ديبورتيفو.

عقد الأرجنتيني الحالي ينتهي في عام 2021، في حين أن حارس المرمى سينتهي عقده في صيف 2022.

لكن البلاوجرانا حريص على التحرك بسرعة لتمديد عقديهما، وستتحرك الإدارة لتجديد عقدي نيلسون سيميدو وأنسو فاتي في أقرب وقتٍ ممكن.