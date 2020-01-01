أخبار ريال مدريد: خطة زيدان لضم بوجبا واليونايتد يريد ستيرلينج

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الإثنين 1 يونيو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر با لدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أودريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني واضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هام للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 1 يونيو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 1 يونيو 2020:

ريال مدريد قد يدخل السباق على توقيع هافيرتز

قدم كاي هافيرتز موسمًا رائعًا مع باير ليفركوزن، وهو ما جعله مطلب للعديد من الأندية الأوروبية في سوق الانتقالات القادمة.

أشارت صحيفة بيلد الألمانية اليوم إلى أن ريال مدريد قد يكون أحد الأندية المتنافسة على توقيع هافيرتز، لكن ذلك سيحدث في ميركاتو صيف 2021.

لكن الأخبار القادمة من إنجلترا تشير إلى أن مانشستر يونايتد بدأ التحرك من أجل اللاعب بالفعل، وأن عرضه الأول سيقدر بحوالي 50 مليون جنيه استرليني بحسب صحيفة ذا صن.

زيدان يلتقي مينو رايولا من أجل ضم بوجبا

بحسب Le10Sport، فإن زين الدين زيدان قام بمقابلة مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا للتحدث بشأن ضم الفرنسي إلى ريال مدريد .

وأشارت الصحيفة إلى أن مدرب الملكي ناقش مع الوكيل الإيطالي كيفية انتقال بوجبا من مانشستر يونايتد إلى الريال مع بداية سوق الانتقالات.

كامافينجا يختار ريال مدريد

أفادت آس أن لاعب خط وسط رين إدواردو كامافينجا اتخذ قراراً بالانضمام إلى ريال مدريد .

كان اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا محل اهتمام من باريس سان جيرمان ويوفنتوس، لكن تقاليد الريال وأسطورة زين الدين زيدان ساعدته في اتخاذ قراره.

مانشستر يونايتد يخطط للتحرك نحو ستيرلينج

وفقًا لإندبيندنت، يستعد مانشستر يونايتد للتحرك إلى جناح مانشستر سيتي رحيم سيترلينج إذا كان متاحًا للرحيل مع بداية سوق الانتقالات.

وقد يتم عرض اللاعب للبيع إذا تأكد حرمان السيتي من دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين، وفي هذه الحالة سيكون اليونايتد على استعداد للتحرك نحوه، لكنه سيجد منافسة شرسة من ريال مدريد .

باريس سان جيرمان يدخل السباق على بوجبا

وفقًا لـ Le 10 Sport فإن باريس سان جيرمان قد انضم إلى يوفنتوس وريال مدريد في سباق التعاقد مع بول بوجبا في سوق الانتقالات.

ورغم أن نجم مانشستر يونايتد يفضل اللعب في الدوري الإسباني، فإنه منفتح على فكرة اللعب في باريس.