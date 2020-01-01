أردا توران إلى الهلال .. هل ينضم نجم برشلونة للدوري السعودي؟

بعد ظهور أخبار تشير إلى انتقال أردا توران من برشلونة للهلال في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، ما هي حقيقة مفاوضات الزعيم مع النجم التركي؟

أحمد رضوان | تويتر

رغم توقف كرة القدم وعدم عودتها في الكثير من دوريات العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، هناك جانب لا يمكن توقفه أبدًا في الساحرة المستديرة طالما أن الكرة لم تنته، وهو الجانب الخاص بسوق الانتقالات في جميع أرجاء المعمورة.

لاعبون يرتبطون بالانضمام لأندية، وآخرون مرشحون للرحيل، هذا هو حال الميركاتو حتى قبل بدايته في كل صيف.

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انفتح الدوري السعودي على العالم منذ سنوات ونجح في ضم العديد من اللاعبين "العالميين"، والذين سبق لهم اللعب على مستوى عالٍ في أوروبا، سواءً في الدوريات الكبرى مثل الدوري الإنجليزي أو الدوري الإسباني ، أو في البطولتين القاريتين دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي .

سنجد في الهلال سيباستيان جيوفينكو الذي فاز بالدوري الإيطالي مع يوفنتوس، وبافيتيمبي جوميس الذي سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الفرنسي، وفي النصر هناك أحمد موسى صاحب الأداء المبهر مع سسكا موسكو في دوري الأبطال، والذي سبق له اللعب في ليستر سيتي، كذلك نور الدين أمرابط ومايكون والعديد من اللاعبين في غالبية أندية الدوري السعودي.

خرجت أخبار منذ أيام تشير إلى أن الهلال على وشك ضم نجم عالمي جديد، وهذه المرة من برشلونة ، وهو قائد المنتخب التركي أردا توران، فما هي حقيقة مفاوضات الزعيم مع نجم الكتلان؟

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ما هي حقيقة مفاوضات الهلال مع أردا توران؟

التقارير القادمة من تركيا وتحديدًا من جريدة يني أكيت تشير إلى أن أردا توران قد يزامل بافيتيمبي جوميس في الهلال ، وقد سبق للفرنسي اللعب في الدوري التركي في فريق جلطة سراي.

كانت هذه الأخبار ضمن سلسلة من التكهنات على مستقبل لاعب برشلونة الذي سينتهي عقده مع الفريق مع بداية سوق الانتقالات، وذلك تزامنًا مع انتهاء فترة إعارته لباشاكشهير التي بدأت في 2018 وامتدت لعامين.

هذا الخبر غير صحيح كما أشارت مصادر لجول، كذلك لا يوجد أي مصدر آخر تحدث عن أخبار انتقال توران إلى الهلال في الميركاتو، وهي الجريدة لا تعد من المصادر القوية في تركيا.

ما هي مسيرة أردا توران؟

ولد أردا توران في مدينة اسطنبول العاصمة التركية في 30 يناير 1987، أي أنه يبلغ من العمر 33 عامًا.

بدأ مسيرته مع كرة القدم في فريق الشباب لنادي ألتينتيبسي ماكيلسبور، وقضى معه عام واحد قبل أن ينتقل للعملاق التركي جلطة سراي، حيث قضى 5 سنواتٍ في الأعمار السنية المختلفة قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في 2005 وهو في الثامنة عشرة من عمره.

أعير أردا توران في النصف الثاني من موسم 2005-2006 إلى فريق مانيسا سبور لمدة نصف موسم، ثم عاد وأصبح واحدًا من ركائز الفريق.

كانت محطة التركي التالية هي الأبرز له في تاريخه، حيث انضم لكتيبة دييجو سيميوني في أتلتيكو مدريد وكان أحد الأعمدة الرئيسية في نهضة الروخيبلانكوس بقيادة التشولو، وقضى صاحب الـ33 عامًا في العاصمة الإسبانية 4 مواسم هي الأنجح له على الإطلاق.

فاز أردا توران خلال هذه الفترة بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي، كما نجح في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا 2013-14 وكان قريبًا من حمل ذات الأذنين، لكنها ذهبت إلى ريال مدريد في الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة.

في صيف 2015 انتقل الدولي التركي لبرشلونة القطب الثاني للكرة الإسبانية، وهنا كانت بداية انتهاء مغامرته في إسبانيا، حيث خفت نجمه تمامًا وقضى هناك 3 سنوات لم ينجح خلالها في الحصول على مكان في التشكيل الأساسي للفريق، فأعاره الكتلان إلى اسطنبول باشاك شهير في 2018 حتى نهاية عقده في 2020.

تدرج أردا توران في المنتخب التركي من سن تحت 16 عامًا، حتى منتخب الكبار، وكانت مشاركته الأولى مع المنتخب الأول في عام 2006 في مباراة ودية ضد لوكسبمبورج وفازت به تركيا 1-0.

كانت البطولة الكبرى الذي شارك فيها صاحب الـ33 عامًا هي يورو 2008، وسجل هدفين في البطولة التي انتهت بحصول الأتراك على المركز الثالث، وخلال مسيرته خاض توران 100 مباراة دولية مع منتخب تركيا سجل خلالها 17 هدفًا.

كيف أثرت حياة أردا توران الشخصية على مسيرته؟

اتسم أردا توران بالأداء القوي داخل الملعب ومناوشاته مع بعض اللاعبين في كثير من الأحيان، وهو ما اتضح أنه جزء من شخصيته بما كان يحدث خارج المستطيل الأخضر.

نبدأ بالجانب الصحي للتركي الذي كان مثيرًا للجدل هو الآخر، ففي نوفمبر 2008 وخلال مباراة له مع جلطة سراي ضد اسطنبول باشاك شهير سقط على الأرض وخرج من الملعب في سيارة الإسعاف، وجاء التشخيص الأولي بأنه اضطراب في ضربات القلب، لكن الأطباء أشاروا أن حالته الصحية أصبحت جيدة في اليوم التالي وأن الإرهاق الشديد هو ما تسبب في ذلك، وبعدها بعامٍ كامل، أصيب بأنفلونزا الخنازير لكنه تعافى سريعًا.

تعرض توران في يناير 2009 لحادث بسيارته في العاصمة التركية، لكنه لم يكن مؤثرًا وشارك في التدريبات رغم إصابته ببعض الجروح والكدمات.

كان أردا توران على علاقة بالممثلة التركية سينم كوبال منذ أغسطس 2009، وأعلن الزواج منها في يناير 2010، لكنها انفصلا في أواخر عام 2013، ثم تزوج أسليهان دوجان في 11 مارس 2018، وحضر رئيس تركيا رجب طيب أردوغان حفل الزفاف وكان شاهدًا على الزواج، وسرعان ما أنجب طفله الأول حمزة.

في أكتوبر 2018 تواجد لاعب برشلونة مع زوجته في ملهى ليلي باسطنبول، ونشأت مشاجرة بينه وبين المغني التركي بيركاي شاهين تسببت في كسر أنف الأخير، ولم ينته الأمر عند ذلك، بل ظهر توران في المشفى الذي اتجه له المغني ومعه سلاح وقام بإطلاق بعض الطلقات منه، وبعد توقيفه ادعى أنه ذهب إلى المستشفى لطلب السماح من شاهين.

حكمت المحكمة على أردا توران في ذلك التوقيت بالسجن لمدة عامين و8 أشهر مع إيقاف التنفيذ في حالة عدم قيامه بجرائم أخرى لمدة 5 سنوات، كما ألزمه ناديه المعار إليه باشاك شيهر بدفع 2.5 ليرة تركية بسبب الحادث.