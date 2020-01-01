أخبار انتقالات ريال مدريد: مورينيو يمتلك مصير جاريث بيل بمفرده

تعرف على أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 22 يناير 2020، وما هي آخر الصفقات المرتقبة للانضمام لكتيبة زيدان في سوق انتقالات شتاء 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قوي للغاية الصيف الماضي، حيث تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق، لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

وبعد انتهاء النصف الأول من الموسم يُمكن تحديد مشاكل الفريق الملكي في عدة مراكز أهمها وسط الملعب ومركز المهاجم، فرغم المجهود الكبير الذي يقدمه كريم بنزيما إلا أن الفريق مازال يحتاج إلى مهاجم يستطيع أن يرفع معدل الأهداف أكثر خاصة في ظل المنافسة الشرسة على الدوري الإسباني هذا الموسم مع برشلونة بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا

في نفس السياق أشارت الصحافة الإسبانية أن هناك محادثات بين زين الدين زيدان وفلورنتينو بيريز حول بعض الصفقات في سوق الانتقالات الشتوية يحتاج إليها الفريق الملكي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم الأربعاء 22 يناير 2020، وما هي اهتمامات الملكي في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية

أخبار ريال مدريد في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 22 يناير 2020

مورينيو يمتلك مصير جاريث بيل بمفرده

واصل وكلاء النجم الويلزي جاريث بيل الضغط على إدارة توتنهام الإنجليزي من أجل العودة إليهم خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية في ظل عدم رغبته في استكمال الموسم مع نادي ريال مدريد .

إدارة السبيرز وضعت القرار بأكمله بين أيدي المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو الذي سيقرر خلال اليومين القادمين مصير جاريث بيل في الميركاتو الشتوي

توتنهام يُحدد بديل كين من ريال مدريد

وصل نادي توتنهام إلى القرار الأخير بشأن اللاعب الذي سيعوض غياب هاري كين خلال الفترة المُقبلة بعد إصابته في بداية العام الحالي، مما أدى إلى احتياج السبيرز لمهاجم من أجل استكمال النصف الثاني من الموسم .

لوكايفيتش المهاجم الصربي في ريال مدريد لا يشارك بصفة مستمرة بسبب عدم تأقلمه على الأجواء حتى هذه اللحظة ولن يمانع مسئولي الريال في إعارة اللاعب حتى نهاية الموسم بموافقة زيدان .

الجدير بالذكر هناك علاقات مشتركة جيدة بين الناديين خلال المواسم الأخيرة

تناقضات واختلافات حول صفقة جاريث بيل

مازال النجم الويلزي جاريث بيل يخلق حالة من الجدل داخل نادي ريال مدريد بسبب رغبته في الرحيل إلى ناديه القديم توتنهام بينما المفاوضات بين الأطراف مُعقده حتى الأن .

توتنهام رغم أن معظم الصحف الأوروبية أكدت رغبتهم في إعادة جاريث بيل مُجدداً إلا إنه لا يوجد عرض رسمي حتى الان من جانبهم وصل إلى نادي الريال .

في المقابل وكيل بيل يرغب في بقاء اللاعب حتى نهاية الموسم حتى ينجح في تسويقه بشكل جيد في الدوريات الكبرى، لكن الحالة التي وصلت بين اللاعب والمدير الفني زيدان تؤكد أن رحيل اللاعب مصيره محتوم في سوق الانتقالات الشتوية .

بايرن ميونخ يقترب من ظهير ريال مدريد

اقترب نادي بايرن ميونخ الألماني من التعاقد مع الظهير الأيمن لنادي ريال مدريد ألفارو أدريوزولا خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية في ظل عدم اقتناع زيدان به خلال الموسم الحالي .

النادي البافاري يُعاني من مشكلة في مركز الظهير الأيمن الذي لا يتواجد به سوى اللاعب الفرنسي بافارد لذلك هناك فرصة أكبر لأدريوزولا للنجاح أكثر في ألمانيا .

منافسة ثلاثية للحصول على أشرف حكيمي

دخل ريال مدريد مع بايرن ميونخ و بوروسيا دورتموند في منافسة ثلاثية من أجل الحصول على خدمات الظهير المغربي أشرف حكيمي خلال نهاية الموسم القادم .

وتفاجئ مسئولي الريال أن هناك منافسة قوية من جانب عملاقي ألمانيا بعد المستوى الرائع الذي قدمه أفضل لاعب صاعد في أفريقيا خلال الموسم الماضي ومنتصف الموسم الحالي

الجدير بالذكر أن اللاعب يمتلك عقداً على سبيل الإعارة إلى بوروسيا دورتموند ينتهي مع نهاية الموسم الحالي .

توتنهام يُقدم عرض لمهاجم ريال مدريد

وجد النجم الصربي لوكايفيتش أن هناك رغبة من جانب نادي توتنهام والمدير الفني جوزيه مورينيو الذي يبحث بقوة عن بديل للنجم الإنجليزي هاري كين في التعاقد معه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم .

لوكايفيتش يرغب في التواجد أكثر في التشكيلة الأساسية وهو ما يعتبر صعباً خلال الموسم الحالي خاصة مع المنافسة التي يعطيها زيدان تركيزاً كبيراً في الدوري الإسباني .

ريال مدريد يتقدم خطوة على مانشستر يونايتد في صراع فان دي بيك

أشارت صحيفة ديلي ستار إلى أن ريال مدريد سبق مانشستر يونايتد نحو فان دي بيك في سوق الانتقالات الحالية.

ويرغب الشياطين الحمر في ضم الهولندي من أياكس ، لكن على ما يبدو أن الصفقة قد انتهت لصالح الملكي بما يقارب 47 مليون جنيه إسترليني.

وسجل فان دي بيك 8 أهدافٍ في 26 مباراة له في جميع المسابقات طوال مسيرته مع الكبير الهولندي، لكن أهميته لا تكمن في تسجيل الأهداف، بل في أهميته في وسط ميدان أي فريق في العالم.

راينير يطير إلى إسبانيا من أجل ريال مدريد

اقترب النجم البرازيلي الشاب راينير من السفر لإسبانيا من أجل إتمام التعاقد مع ريال مدريد بعدما تم الإتفاق مع ناديه على كل بنود التعاقد .

راينيز سينتقل إلى الميرينجي بما يُقارب 25 مليون يورو ليكون صفقة الشتاء المنتظرة للمدير الفني زين الدين زيدان .