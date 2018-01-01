سوريانو يصل الرياض للتفاوض مع إدرة الهلال

إدارة الزعيم الهلالي تسعى لإنهاء إجراءات التوقيع الهلال

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وصل صباح اليوم إلى الرياض المهاجم الإسباني جوناثان سوريانو من أجل التفاوض مع مسؤولي الهلال قبل التوقيع للفريق بشكل رسمي.

وتداولت جماهير الفريق الهلالي صورة للاعب صباح اليوم عند وصوله إلى الرياض من أجل التفاوض مع مسؤولي الزعيم

وبحسب صحيفة "الجزيرة"، فأن إدارة الزعيم الهلالي تسعى لإنهاء إجراءات التوقيع الهلال، حيث من المنتظر قيده في قائمة الفريق شهر يناير المقبل .

وكانت إدارة الهلال قد عاودت فتح باب التفاوض مع اللاعب الإسباني جوناثان سوريانو، والذي تم تداول اسمه على طاولة النادي خلال الأسابيع الماضية.

عودة مسؤولي الهلال للتفاوض مع اللاعب، يأتي عقب انتهاء علاقته بنادي بكين غوان الصيني، حيث أصبح اللاعب حراً في التوقيع لأي نادٍ.

🔔-المهاجم الإسباني سوريانو يصل إلى الرياض استعدادًا لإكمال المفاوضات مع #الهلال، للتواجد مع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية. pic.twitter.com/5DyOhs7v7N — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 14, 2018

ويرغب المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس في ضم مهاجم مميز في الخط الأمامي، بجانب اللاعب جوميز، في ظل عدم القناعة الكاملة بالثنائي عمر خربين وجيليمن ريفاس.