سواريز يكشف عن تفصيلة تُبقيه في برشلونة بعد 2021

أريد الاستمرار..

كشف لويس سواريز، لاعب برشلونة، عن أنه كان يلعب في الآونة الأخيرة وهو يشعر بالألم، مؤكدًا على أنه يحلم بالاستمرار لمدة أطول داخل الكامب نو.

سواريز تأكد غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم في الشهر الماضي بعد إجرائه لعملية جراحية في قدمه، مما وضع برشلونة في مأزق لعدم وجود مهاجم صريح بديل له.

الدولي الأوروجوياني في تصريحات للصحافة قال "كنت ألعب لأنني كنت معتادًا على اللعب وأنا أتألم، في الركبة اليُمنى عانيت من مشاكل في الغضاريف.".

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كما أضاف "هذا يجبر مناطق أخرى في القدم على التألم أيضًا ثم يجتمع الألم كله بشكل عام ويسبب لك مشاكل واضحة. أنا قوي مع النقد وأنا قوي لأعود بخير مرة أخرى.".

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ومن المقرر أن ينتهي تعاقد سواريز في الكامب نو مع نهاية الموسم المقبل، ولم يخفِ سواريز أنه يحلم بالاستمرار لمدة أطول في البرسا رغم إدراكه أن القرار ليس بيده فقط.

"أنا سعيد هنا وكذلك عائلتي، أنا في المكان الذي لطالما حلمت وأردت أن أكون فيه، وأشعر أنني مفيد بالفعل. القرار يجب أن يأتي من الإدارة، وهم يعرفون رأيي وأفكاري."

وأتم "أنا أريد الاستمرار، ولكن الأمر لا يعتمد عليّ. هناك خيار موجود أنني إذا لعب 60% من مباريات الموسم المقبل، يُجدد العقد حينها.".

يذكر أن برشلونة قد بدأ يرتبط ببعض المهاجمين من أجل خلافة سواريز في الصيف المقبل، وعلى رأسهم لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر، الذي يُنظر إليه كالخيار الأول والأهم لدعم الرقم 9 مستقبلًا.